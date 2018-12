Por el momento, deberá esperar el aumento en el boleto de colectivo

El Concejo Deliberante sesionó esta tarde por última vez en el año y Cambiemos no logró el consenso necesario para aumentar el boleto de colectivo de 18,95 a 25,25 pesos.



Hace dos semanas el Municipio presentó un estudio de costos para actualizar la tarifa un 33%, pero el proyecto no reunió las firmas de tres de los cinco integrantes de la Comisión de Transporte y por ahora quedó detenido allí.

Pablo Rosenfelt (PJ-Cumplir), Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) y Gabriela Schieda (UCR-Illia) se negaron a avalar la suba.

"Le habíamos pedido al presidente del cuerpo, Nicolás Vitalini (Cambiemos), algunas modificaciones que no fueron tenidas en cuenta y por eso nos negamos a firmar ese despacho", comentó Rosenfelt.



Entre los cambios, se pedían mayores subsidios y la anulación de una cláusula gatillo mediante la cual la tarifa se actualizaría de manera automática el 1 de julio, teniendo en cuenta los posibles aumentos de los insumos.

Dicha cláusula sí se utilizó en 2018, lo cual significó un ajuste del boleto del 10% en julio pasado.



Si bien el Municipio respondió favorablemente a otro de los pedidos de la oposición, en cuanto a los descuentos para quienes realizan un mínimo de 20 viajes al mes, la negativa a dejar de lado el incremento automático terminó de enfriar las negociaciones.



Ahora, para lograr la suba, Cambiemos deberá esperar a una sesión extraordinaria que se realizaría a fines de enero o bien el intendente Héctor Gay podría establecer la actualización mediante un decreto.

¿Qué pasa en Bahía Transporte Sapem?



Durante la sesión se aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por bloques opositores en el cual pretenden saber qué ocurre con los números en Bahía Transporte Sapem.



La empresa de capital mayoritario municipal quedó en el centro de la polémica días atrás, cuando el secretario de Economía, Juan Esandi, reconoció que había inconvenientes con la recaudación del sistema de parquímetros, ya que ingresaron apenas 14 millones de pesos de los 45 que se habían estimado para 2018.

Además, se supo que el dinero no había sido girado al Municipio como corresponde y que había deudas con la AFIP por no aportar fondos del impuesto a las Ganancias.



Días más tarde, la secretaria de Modernización, Elisa Quartucci, ante reclamos de concejales opositores que le pedían explicaciones porque en la web Gobierno Abierto no se cargan datos desde 2016, dijo que la responsabilidad es de los directivos de la empresa.