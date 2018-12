La Provincia firmó un acuerdo para reactivar los trabajos en el Astillero Río Santiago 

El gobierno bonaerense y trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) firmaron un acta acuerdo para impulsar la reactivación de la planta naval radicada en Ensenada, según se informó hoy en un comunicado.

"En el acta se habla de la reactivación y de la continuidad del buque "Eva Perón", puntos muy importantes para nosotros" informó hoy el secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas,

En el marco de la Mesa de Concertación promovida desde la Pastoral Social de la Iglesia, "el gobierno provincial se compromete a dar continuidad a todos los puestos de trabajo, a que el Astillero no se cierre y que no se privatice, entre otras reivindicaciones de importancia para el funcionamiento del mismo", destacó la información.

"Se ratifica lo que dijo la gobernadora (María Eugenia Vidal) en todos los medios, que el Astillero no se cierra, que no se privatiza y que no va a haber despidos" celebró el gremio.

De igual modo, informaron que "entre los compromisos que asumen las partes está el de conseguir la homologación del convenio 95 que permite realizar reparaciones tanto para el territorio nacional como extranjero, además en el retiro de los insumos que se encuentran en aduana para continuar con los trabajos encomendados".

La firma del acuerdo contó con la presencia del ministro de gobierno bonaerense, Joaquín de La Torre, el gerente jurídico del ARS, Héctor Calvente, junto a los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Oscar De Isasi y Francisco Banegas. Además participó de la firma del convenio el padre Rubén Marchioni, representante de la Pastoral Social de la Iglesia y mediador en el conflicto. (Télam)