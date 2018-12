Esculturas que ya son parte del paisaje en Pehuen Co

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

"Tallando identidad" se denomina la muestra de esculturas fijadas al aire libre en distintos puntos de la localidad balnearia de Pehuen Co, que invita a realizar un recorrido distinto por la villa y a poner en valor características esenciales de su comunidad.

Se trata de siete obras realizadas por artistas de diversos puntos del país, que se mostraron interesados en el proyecto y lo llevaron a cabo para que forme la primera etapa de un emprendimiento que pretende tener continuidad en el tiempo, siempre haciendo una detenida programación del lugar y evitando que el paisaje natural se vea afectado.

"Ana y el miedo", de Gabriela López, oriunda de La Pampa, se encuentra en Villanueva y Brown, una esquina inspiradora del evento por sus árboles talados y la consecuente afectación del paisaje, obra que despertó mucha apropiación en el público.

"Agitando pañuelos", de Víctor Willhuber, de Neuquén, ubicado en el local La Toscana. Su propietario financió el total de la obra, además de posibilitar tres de los troncos fundacionales para la escultura.

"Machi", de Irene Castro, de la Universidad de Arte de La Plata, situada en Avenida San Martín. Se trata de una donación del Corralón Roma. Recibe a los visitantes. Es un homenaje a la mujer originaria de la comunidad mapuche de la que se desprende el nombre de Pehuen Co.

"Origen ancestral", de Darío Borgo, de Chajarí, Entre Ríos, instalada en la Feria de Artesanos. Representa las herramientas para el trabajo de la tierra. Su ubicación se conjuga con la nobleza que brindan los oficios artesanales.

"Vuelos", de Daniel Deambrosi, Neuquén, de gran poder simbólico, encontró su emplazamiento natural en Costanera, permitiendo que el mar juegue y articule con la imagen del pez.

"Nuestra América", de Juan Ulises Parafioriti, de Buenos Aires. Se puede visitar en el frente de la Biblioteca Popular Betún. Posee fuertes extensiones envolventes que dan cierta sensación de protección femenina. La obra muestra un espiral, reflejando el carácter cíclico de la naturaleza.

Sin título, de José Nazarenno Barrera, de la Universidad de Arte de La Plata, está ubicada en la primera fuente de Pehuen Co y futura plaza pública de la Sociedad de Fomento "Amigos de Pehuen Co". Desafía con sus formas puras sugerentes al movimiento que interactúa con el aire y el agua.

Concejo Deliberante.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Se sumaron los concejales. La ordenanza, que ingresó por la comisión de Cultura y fue tratada primeramente por los bloques del Gen y Cambiemos, fue entregada a los fomentistas de la villa por el edil Rodrigo Sartori.

Detalles. La norma regula el emplazamiento, el cuidado y la protección de las esculturas. "Estas obras forman parte del municipio y tienen suma importancia. Destacamos la amabilidad y la visión de política de Estado de los artistas", dijo Sartori.