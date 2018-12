“El pitazo final” en imágenes, en palabras y en las lágrimas de Gustavo Altuna

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Pitazo inicial en un partido de Primera división de la Liga del Sur: 12 de junio de 2005, torneo Promocional, fecha 12.

Pitazo final: 16 de diciembre de 2018, en la definición extra del certamen Clausura, último compromiso del año y cierre para una brillante y magnifica carrera arbitral, la de Gustavo Oscar Alberto Altuna.

Fueron 13 años ininterrumpidos y 144 cotejos al máximo nivel del fútbol local, además de dirigir en torneos Federales y en las distintas Ligas de la Zona que tienen exclusividad con la Asociación Bahiense de Arbitros, la cual es presidente.

"Pensé que el día del retiro no iba a llegar nunca, pero llegó. Estaba preparado mentalmente para mi último partido, por eso la paz interior le gana por goleada a la nostalgia", expresó el "Tano", quien el 31 de este mes estará cumpliendo 43 "pirulos".

"Estoy bien y con ganas de seguir, pero es preferible dejar la profesión y no que la profesión te deje a vos. Me voy en paz, dirigí todo lo que pude y en cada partido dejé lo que tenía que dejar. Además vengo arrastrando una lesión crónica (quiste de baker detrás de la rodilla izquierda, el que se operó pero le volvió a salir) que ya no me dejaba entrenar con normalidad, por eso digo basta", señaló quien más premios ganó --como mejor árbitro, elegido por colegas, dirigentes, jugadores y periodistas-- en la Liga del Sur, en el fútbol amateur y en la Región.

"El domingo, por primera vez, mi señora (Vanina González) fue a la cancha y el cuarto árbitro era mi hijo Facundo. Fue una despedida emotiva y especial", alcanzó a decir antes de romper en llanto y que sus ojos se llenen de lágrimas.

"No quería seguir dirigiendo por el apellido ni por lástima. Estoy dejando la profesión contento, feliz por todo lo realizado. El balance es más que positivo, por eso era el momento indicado para decir basta".

—Un año más, ¿te hubiese costado?

—Sí. Estoy viendo el fútbol de otra manera, desde otro lugar. Ahora los domingos son para mi familia, tratando de recuperar los días perdidos por cumpleaños y fechas especiales. No pude disfrutar a pleno el crecimiento de mis hijos, por eso ahora quiero estar siempre con ellos.

"Este año fue el que menos dirigí (7 cotejos), y entre ellos dos clásicos: el de Punta Alta (Apertura) y el de White (Clausura). Tal vez siga despuntando el vicio pitando algún picadito amateur, pero en la Liga ya está. Es una gran responsabilidad y no quiero dar ventajas".

—¿Cuándo te emocionaste más, antes o después de ese partido final que recordarás por siempre?

—El domingo, a la mañana, pensaba en mi carrera y en todo lo que viví y se me aflojaron las piernas. Y ya en el estadio, cuando pisé el césped, ver a mis amigos, a colegas y a mi señora fue muy fuerte. Se me hizo un nudo en la garganta y comencé a temblar.

—¿Y cuando miraste hacia la posición del cuarto árbitro?

—Casi me muero cuando vi que mi hijo (Facundo) venía corriendo hacia la mitad de la cancha para darme un abrazo. Es una imagen, una foto que quedará grabada en mi mente y en mi corazón por el resto de mi vida.



En el nombre del... Facundo y Gustavo en un partido suúper especial. El hijo, el padre y el orgullo de llevar el mismo apellido. En la Liga del Sur, habrá Altuna para rato...

—¿Queda un buen legado en Facundo?

—Ojalá pueda hacer una fructífera carrera. El camino lo tiene que trazar él. Ya sabe: debe seguir aprendiendo, se tiene que golpear cuantas veces sea y debe entender que está es una profesión dura y hasta veces ingrata. El futuro en el arbitraje depende de él, sabiendo que carga con el apellido Altuna.

—¿Cómo sigue la vida de un ex arbitro?

—Sigo siendo el presidente de ABA y voy a seguir defendiendo a los árbitros que vienen de abajo para que no sean ensuciados por personajes indeseables que no entienden nada. Contamos con pibes sanos, serios y responsables, con un gran futuro por delante. Que le peguen a Altuna, pero que no lo hagan con los chicos.

—Nunca lo quisiste decir públicamente. Hoy es el día: ¿cuantos premios recibiste en tu carrera?

—Son 26, entre Liga Comercial, Futbol de Liga y las Ligas de la zona. Aunque eso es para la tribuna, lo que más valoro son los amigos que me llevo, la gente sana que se encuentra a mi lado y una familia que está orgullosa de mi.

Cansado de las críticas sin fundamentos: “El arbitraje no está sucio”

"En mi último partido quise pasar desapercibido, que haya un justo ganador y que quede demostrado que el arbitraje no está sucio. Algunos hablaron muchas pavadas, pero aclaro una vez más que nosotros dirigimos por vocación y con toda la honestidad del mundo", declaró Altuna.

—¿A quién o a quiénes te referís?

— A toda esa gente que opina de mala fe sin saber que detrás de cada arbitro hay una familia. A los que nos `matan' sin saber todo lo que entrenamos, laburamos y aguantamos. No entienden nada, pero nada; opinan porque el aire es gratis.

“Estas lágrimas de emoción son las que me llevo, las que quedarán siempre en mi memoria. Viví el último partido junto a mi hijo, y eso es impagable. No me llevo sobres, ni regalitos, ni plata mal habida, ni coimas, ni arreglos. Siempre cobré por lo que me correspondía".



Orgullo, ¿no? Altuna muestra la plaqueta con la que lo homenajeó la Asociación Bahiense de Arbitros, al lado de su mujer, Vanina González, quien fue por primera vez a una cancha de fútbol. Atrás, su “maestro” Alberto Martínez y el contador Juan Vega.

Y siguió...

“Me llevo una cancha llena, como la de la final en el Carminatti. ¿Qué son 20, 30 o 100.000 pesos;creen que eso va cambiar la vida y la pasión de un profesional?. Los que opinan que somos corruptos no quieren a la Liga del Sur, porque con sus comentarios no ensucian a los árbitros, ensucian a dirigentes que tienen que pagar, a los jugadores que se esperanzan con que le cobrés bien y a todo el ambiente futbolístico".

"Hay gente con `mala leche'..., que critica por atrás. Son mediocres, personajes que no pueden ser serios y van a la payasada, por eso inventan, fabulan, ensucian y faltan el respeto".

—La ABA no se mancha.

—La ABA es un ejemplo. Por dos pavotes que hablan pavadas públicamente... ¡Por favor!

Su primer partido

El destino quiso que fuera con mi ‘Sanfra’ querido”

¿Te acordás? "Más vale que me acuerdo. Estaba nervioso, pero con mucha confianza. Mi debut en Primera fue con mi `Sanfra' querido. ¿Si soy hincha? Me crié en el barrio del Celeste, corriendo en ese club donde todo se hace a pulmón. Una entidad humilde y que creció de la mano de un laburante sacrificado como Jorge Dambolena. Me acuerdo que fue un partido sin equivalencias, Olimpo ganó 4-0 porque tenía unos jugadorazos", señaló Gustavo.

¿Cuántas veces? Altuna ni se lo imagina, por eso se lo informamos acá. A San Francisco lo dirigió dos veces en su carrera, el día de su debut y el 17 de septiembre de este año, y también con Olimpo. Fue en el estadio Roberto Carminatti y el "Sanfra" ganó 2-1.

A Bella Vista lo pitó en 40 oportunidades

El más buscado. Durante varias temporadas, Gustavo Altuna era el árbitro solicitado por todos. De los 144 cotejos oficiales en la Liga, 40 veces controló a Bella Vista, 33 a Tiro Federal y 31 a Olimpo. "Imposible saber ese dato", comentó.

En el Oficial. Cuatro meses después de su debut en el Torneo Promocional, a Altuna le tocó pitar en el Oficial, en Primera A. Fue el 22 de octubre de 2005, en General Daniel Cerri, en el triunfo 3-0 de Sansinena sobre La Armonía.

El Dato

El primer partido entre dos equipos de la Liga del Sur a nivel regional lo dirigió en General Daniel Cerri, en 2007. Liniers le ganó 2-1 a Sansinena.

La frase

“No quería seguir dirigiendo por el apellido ni por lástima. Era el momento indicado para decir basta. Me voy contento y feliz”.

Sus expulsiones



73

Tarjetas rojas. Mostró Altuna en sus 144 cotejos en la Liga. A ocho futbolistas los expulsó dos veces, entre ellos Franco Lefiñir, Mauro Martínez, Facundo Laumann, Ignacio Burgos, Cristian "Kity" Magallanes y Darío Suárez, los dos últimos ya fallecidos.