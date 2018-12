El Rotary Almafuerte busca concluir la sala de diálisis infantil del Penna

Laura Gregorietti

El Rotary Club Bahía Blanca Almafuerte lo integra un grupo de personas de nuestra ciudad que sienten el fuerte compromoso de poder ayudar y cambiar la realidad de quienes lo necesiten.

Actualmente presididos por Cristian Gonzalez, el Rotary Almafuerte está trabajando en el proyecto “Sala de Diálisis Infantil” del Hospital José Penna.

"Nosotros tenemos las puertas abiertas a la comunidad para que la gente acerque sus inquietudes. Y hace un tiempo se nos acercó la gente de APRESUH (Asociación de Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico) para contarnos cuánto se necesita una sala de diálisis para los niños", contó Jorge Boscardín, del Rotary Almafuerte.

Para comenzar con la realización de este sueño, se ideó un proyecto con el cual colaboraron las Guías y Scouts de nuestra ciudad.

"Las Guías le pusieron toda la garra, vendieron muchos bonos contribución pero de todos modos no llegamos. Tengas o no hijos, ponerse en la situación de esos niños no fue difícil, por lo que no íbamos a renunciar a ese sueño de manera tan fácil", agregó.

Pero los vaivenes económicos del país no tardaron en hacer mella en los costos y en el presupuesto.

"Lo que teníamos planeado concretar en un año, ya lo extendimos a tres y todavía falta. Además con la situación del país y con tanta mentira que anda dando vueltas, a veces a la gente le cuesta colaborar, tienen que ver que estamos en la etapa final, que nos falta poco y que los necesitamos para que esto sea una realidad para mediados del año que viene", destacó Boscardín.

Bonos contribución, cenas solidarias, locros, eventos en teatros, danzas y hasta una carrera han realizado para juntar un poco más de dinero.

"Ahora tenemos a la venta una rifa a 200 pesos donde se sortea un televisor Smart y un anillo de oro de Reims, cuyos bonos se pueden solicitar en el propio negocio o al 291-444-1300.

Estiman desde el Rotary que, en virtud de la disparada de la inflación, el actual costo de la construcción de la sala que se está realizando se ubica en los 100 mil dólares la parte edilicia y unos 35 mil, las máquinas de dializar y camillas que fueron aportados a través de una subvención compartida por el Rotary Internacional, un club de Brasil y el Rotary Bahía Blanca Norte, aplicable sólo para la compra de los aparatos.

La construcción

"Nada es fácil en este país y menos la construcción de una sala en un hospital público. Fue muy difícil el tema de los papeles para habilitación, el lugar, porque nos cedieron un primer piso en una terraza,un sitio complicado pero útil para la parte médica ya que se encuentra pegado a la sala de diálisis de adultos".

La proyección de las cañerías, subir todos los materiales desde afuera, proyectar el piso conductivo -los aparatos necesitan ciertas condiciones para operar bien, como no tener nada de estática- revestimientos y aberturas, nada sencillo de estructurar o de llevar adelante.

"Por su lado la institución que lleva adelante el señor Caracciolo realizó muchos eventos por su lado, y hasta un Redondeo Solidario pero así y todo nos deben estar faltando cerca de un millón de pesos. Pero tenemos fe que para los 50 años del Rotary Almafuerte, a mediados de 2019, podremos terminarlo, sería el broche de oro que coronaría tanto esfuerzo, pero para eso necesitamos toda la ayuda posible de la gente de Bahía Blanca", concluyó Jorge Boscardín.