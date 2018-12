Navidad: un grupo de amigos organiza una fiesta y el club Argentino los denunció en el Municipio

Un grupo de amigos tiene planeado hacer una mega fiesta para Navidad y desde el club Argentino los denunciaron ante el Municipio.



En la red social Facebook crearon un evento en el que prometen que darán a conocer la ubicación de la fiesta horas antes de que empiece, aunque parece que en el grupo hay algunos infiltrados.



En la carta presentada al intendente Héctor Gay, Argentino asegura que la reunión se hará en un campo ubicado a metros de la ruta 33, a unos 20 kilómetros de Bahía, y que se espera la presencia de unas 1.500 personas.







Desde la institución advierten que ese evento no está habilitado y que podría perjudicar al que organizan en sus instalaciones y que cuenta con todos los permisos necesarios.



"Es un peligro para las familias que circulen por la ruta 33 y para los asistentes de la fiesta", expresaron en la denuncia.



Consultados por La Nueva., los organizadores del evento dijeron que será una fiesta familiar, que no se venden entradas, que no venderán alcohol y que el acceso es solo para invitados.



"El ingreso será riguroso, solo se permitirá el acceso a quienes tengan un precinto y figuren en el listado de invitados".



"La gente que no figure en la lista no podrá ingresar. Solo queremos festejar entre amigos y no van a asistir 1.500 personas", explicaron.