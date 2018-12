Vestido de Papá Noel, Obama repartió regalos en un hospital

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se disfrazó de Papá Noel y entregó regalos de Navidad a niños internados en el Hospital Nacional de Niños de Washington.

La visita del exmandatario duró una hora y media.

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS