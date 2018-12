Crimen en Villa Muñiz: “necesitamos saber qué pasó", dijo una sobrina de la víctima

Un gran interrogante cubre hasta el momento el crimen de Alberto Aníbal López (72), quien el jueves pasado fue hallado sin vida en su vivienda de Villa Muñiz.

Sus familiares están desconcertados e ignoran los motivos que podrían haber desencadenado la fatal agresión.

“La verdad es que aún no hay nada en concreto, son todas hipótesis sin una confirmación de lo que pasó. La única realidad es que encontramos a mi tío con una puñalada en el estómago, que le afectó el hígado y la aorta, y las otras dos se las hicieron cuando ya estaba muerto y eran innecesarias. Hasta el momento, es lo único que podemos afirmar”, sostiene Rosana López, sobrina del fallecido.

Su tío fue ultimado en el inmueble de calle Caseros al 3300, hasta donde llegaron algunos conocidos luego de no poder comunicarse telefónicamente.

Alberto fue hallado sin vida en el baño de la propiedad y lo ultimaron con una cuchilla que estaba clavada en su cuerpo, según informó la policía.

“Sacamos muchas conclusiones, aunque sin una confirmación. Faltar dinero seguramente faltaba, aunque no sabemos cuánto. Además, la casa estaba abierta, por lo que debe haber sido alguien de confianza. Incluso, no encontramos las llaves ni su celular”, contó la mujer.

De la misma forma, describió algunos detalles que no se condicen con la conducta o hábitos de la víctima.

“El auto estaba abierto, algo que nunca hacía, y con las llaves puestas. Era un hombre grande y muy precavido en todo, algo chapado a la antigua. Son muchas cosas que nos llevan a hacer un montón de hipótesis, pero aún no tenemos certezas de nada”.

Rosana explicó que Alberto se dedicaba a trasladar a familiares de personas detenidas desde nuestra ciudad a la localidad de Saavedra.

“Nunca notamos nada raro. Lo único que recordamos distinto es que había estado en la cárcel (la Unidad Penal Nº 19) y pensamos que quizás escuchó o vio algo raro, porque uno nunca sabe, y hay gente buena y gente mala. Pero por el momento no sabemos nada al respecto”, comentó.

Indicó que esos viajes “los hacía para ganar algo de plata y ayudar a su jubilación, que era de unos 8 mil pesos y no le alcanzaba para nada. También cortaba el pasto”.

Sensaciones

“Ningún vecino nos dijo nada y hasta el momento no hay algo concreto, y las conjeturas que podemos hacer no nos llevan a ningún lado. No podemos juzgar o sospechar de alguien sin saber exactamente. Una siente impotencia y rabia, porque mi tío está muerto y hasta el momento nadie fue”, manifestó.

Más adelante, la mujer admitió temer que el caso no pueda ser resuelto.

“El miedo es que esto quede archivado y el crimen impune. Si nadie de la justicia hace algo ni surgen novedades, me voy a mover yo, quizás con alguna recompensa o algo por el estilo, porque necesitamos saber qué pasó”.

Describió que tenía buena relación con el fallecido y que lo había visto el día anterior al asesinato.

“Estaba todo normal, no lo noté raro ni nada por el estilo. Él era un tipo de 72 años, sencillo, que se vestía antiguo, capaz de tener su platita, pero que no la gastaba en él, sino en el auto u otras cosas. Era muy tranquilo, no molestaba a nadie y muy familiero. Se dedicó a cuidar a mis abuelos”.

Agregó que “se dijeron muchísimas cosas de él, pero si quieren conocer cómo era saben dónde vivo. Hace seis meses a mi tío lo habían operado de un cáncer y con muchas ganas había salido adelante, pero viene esta persona y hace lo que quiere con él. Todo esto te da mucha bronca”.

“Era un hombre grande y no andaba en bol..., pero si se fue por alguna cosa rara que nosotros estábamos ajenos queremos saber, porque genera mucha impotencia no conocer los motivos”, finalizó.

La causa

“Hasta ahora sigue todo en materia de investigación. El día en el que tomamos conocimiento del hecho hubo un primer allanamiento, en el marco de una de las líneas investigativas que llevamos adelante y estamos trabajando sobre eso. Por el momento no hay detenidos”, comentó el fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ Nº 5, especializada en homicidios.

Respecto a la teoría de los familiares de la víctima, el representante del Ministerio Público sostuvo que “también se está trabajando en el entorno de él (por López). En la medida que nos arroje materia probatoria para fundamentarla puede haber más allanamientos”.

Viego destacó que “el hecho pasó en el interior de un domicilio y no tenemos testigos presenciales, por lo tanto esa es la dificultad que se presenta en este tipo de casos, pero de la nada no suceden estas cosas, queda investigar hasta obtener el dato preciso para determinar hacia dónde ir. Después habrá que atar otros cabos”.

Fuentes oficiales indicaron que están analizando los contactos y charlas que mantuvo el hombre antes de ser asesinado en su domicilio. En este sentido, explicaron que será de importancia la pericia de varios teléfonos celulares incautados durante los procedimiento llevados adelante en las últimas horas.