Crimen en Villa Muñiz: allanamiento, hermetismo y varias hipótesis

Ninguna hipótesis sobre el móvil del homicidio de Alberto Aníbal López, de 68 años, descubierto ayer a la mañana en su vivienda de Villa Muñiz, está descartada a esta hora, según confirmó el fiscal Jorge Viego, quien tiene a su cargo la causa.

Viego sí le confirmó a "La Nueva." que la fiscalía dispuso un allanamiento, por necesidad y urgencia -sin autorización judicial, aunque con conocimiento del juez de Garantías Guillermo Mércuri-, en relación con el hecho, aunque prefirió no dar otras precisiones a fin de no entorpecer la investigación.

López murió producto de tres heridas de arma blanca que un desconocido le produjo en la parte superior de su espalda. El agresor utilizó una cuchilla de grandes dimensiones que apareció clavada en el cuerpo de la víctima, según confirmaron los investigadores.

No se sabe si el arma la trajo el agresor o era de la víctima, que vivía solo en la casa de Caseros 3.300.

¿Cuáles son los posibles móviles que analizan?, se le preguntó a Viego: "Varios. Ponernos a hablar de hipótesis firmes, a 24 horas del hecho, es imprudente", dijo.

"No había cosas revueltas, la casa no presentaba desorden. Pareciera no haber indicios de robo, al menos no de los típicos de alguien que busca algo y no lo encuentra, aunque el robo se puede consumar sin la necesidad de generar desorden", explicó.