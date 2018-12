"Yo ya estoy muerto" y otras frases de Darthés tras la denuncia por violación

El actor Juan Darthés afirmó hoy sentirse con "una bronca increíble" tras la denuncia por violación que realizó la actriz Thelma Fardín en los últimos días.

Darthés, de 54 años, fue acusado por Fardín de haberla violado hace 10 años en una habitación de un hotel de Managua, en Nicaragua, donde estaban realizando una gira por la comedia musical “Patito Feo”

Esta tarde el actor rompió el silencio, negó las acusaciones en su contra y aseguró: "Ella se me insinuó".

Las frases

* "La gente me condenó, cómo hago para defenderme de esto".

* "Yo ya estoy muerto, estoy muerto civilmente y en mi carrera".

* "Yo nunca hice eso, yo nunca violé ni acosé a nadie... Nunca violé ni acosé a nadie".

* "Ella (por Fandín) golpeó la puerta de mi habitación y yo la saqué y le dije 'Estás loca, tenés novio'. Fui yo el que la sacó y le dijo 'Salí de acá que tenés la edad de mis hijos".

* "Yo le dije, 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'. Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, '¿qué te pasa?' Su novio era Juan Guilera".

* "La gente me condenó, ¿cómo hago para defenderme de esto?". (NA, Télam y La Nueva.)