Se terminó el ciclo de Guillermo Barros Schelotto como entrenador de Boca

Guillermo Barros Schelotto no seguirá siendo el entrenador de Boca, luego de casi 3 años en el cargo.

Tras caer en la final de la Copa Libertadores ante River, y pese a que su contrato vencía en unos días, hoy se confirmó que el "Mellizo" no continuará en el "Xeneize".

Allegados al cuerpo técnico manifestaron que "no estaban dadas las condiciones para seguir" y que es "tiempo de renovarse". Lo cierto es que la relación entre el DT y un sector de la dirigencia no era la mejor. Fuentes cercanas al entrenador sienten que "hubo gente que no jugó para Boca".

Cabe recordar que Guillermo asumió en marzo de 2016 y consiguió 2 títulos locales de forma consecutiva: entre 2016 y 2018.

Además, llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2016 (perdió ante Independiente del Valle de Ecuador) y fue subcampeón de la última edición del certamen continental. (La Nueva y TN)