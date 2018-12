“Yo me voy, pero no quiero que se acabe el patín en Olimpo”

Me costó tomar la decisión, tener que convencerme a mi misma que en febrero no voy a estar más en Olimpo, el club de toda mi vida".

Triste y con la voz entrecortada, Gabriela Montecchiari brindó su versión sobre la "bomba" que explotó el martes en las redes sociales: el equipo de patín de precisión Roller Dreams, al que ella entrena, decidió dejar el club Olimpo para pasar a El Nacional, donde le van a brindar un lugar amplio para que puedan practicar con las medidas de las pistas que, hasta ahora, sólo conocían en los mundiales o en las distintas competencias internacionales.

"La decisión que tomamos no surge ahora, era algo que veníamos planteando con el grupo de padres. Es impresionante lo que trabajan los padres, aunque ellos mismos se habían dado cuenta que sus hijas sufrían con la falta de espacio, que lo que estábamos haciendo no era lo ideal y que el progreso era lento y complicado. Queríamos ensayar un fin de semana y teníamos que salir a alquilar algo, a gastar un montón de plata, y no siempre había lugares disponibles con las medidas de pista que sirven para lo que estamos pretendiendo hacer. Te termina estresando el hecho de planificar toda la semana sin saber si vas a tener el espacio para patinar", esgrimió Montecchiari, con 25 años interrumpidos enseñando patín en Olimpo.

"En Bahía se compite en categoría C a nivel regional en la pista de Bahiense del Norte, que tiene una medida de 38 por 27. El Salón Bariloche tiene 30 por 13, y para ganar metros las chicas esquivan las columnas que hay sobre las paredes laterales. En algún momento necesitan entrenar la rutina en algún espacio parecido al que van a competir".

—¿Cuánto hace que le venís pidiendo a la dirigencia un lugar más amplio para practicar?

—En realidad este problema explotó con las exigencias de la categoría precisión, que por nada del mundo puede entrenar en el Salón Bariloche. Ni si quiera entran las chicas paradas en las formaciones que hay que hacer.

"Cuando arrancamos con la precisión, en 2010, se alquilaba la pista de Bahiense del Norte. Entrenábamos dos días durante una hora y media, y de esa manera clasificamos al primer Mundial en 2011. Después, cuando llegó Alfredo (Dagna) a la presidencia, le planteamos el inconveniente que teníamos y se consiguió un convenio con Empleados De Comercio, en el salón Borlenghi, y ese fue un gran paso. Duplicamos las horas de entrenamientos y ese primer año ganamos el Mundial".

"No es que renegamos por seguir entrenando ahí, pero el lugar no es nuestro y no podemos utilizarlo cuando queremos. Es un salón de fiestas, que tiene múltiples usos, entonces se complica".

"Por ejemplo, cuando necesitan acondicionar el salón para una fiesta, no lo podemos usar por días o una semana. Y es lógico. De ambas partes hemos hecho un gran sacrificio, pero no podíamos seguir así. En la época de Colonia de Verano había que dejar el salón listo, por lo que las chicas, cuando terminaban de entrenar, se ponían a lavar el piso y a ordenar todo.

—¿Esta CD intentó darles alguna solución?

—La dirigencia renovó el acuerdo con Empleados de Comercio, aunque la problemática de todo lo que te comente ya estaba planteada e iba a seguir así. Los dirigentes nos escuchaban, pero ellos apuntaban a solucionar otros tipos de problemas. Los objetivos nuestros no eran los mismos que los que persigue la institución en este momento, y lo entiendo. De afuera parece que estamos bien, pero en el día a día no estamos bien. Se podría estar mejor.

"Si estamos a un pasito de estar entre los mejores del mundo, le queremos dar a las chicas la tranquilidad de patinar en una pista como la que van a ir a competir, y no me parece que esté mal buscar otro destino. Somos conscientes de que el club en este momento no puede hacerlo, y tampoco me parece que esté mal. Siempre pensamos en alquilar algún galpón, en buscar un piso que se arme y se desarme; jamás pensamos en irnos de Olimpo. Aunque surgió la propuesta de otro club que nos recibe con la mejor predisposición y no pudimos decir que no".

—¿Nadie te pidió que replantees la decisión y te quedes?

—Yo no fui a presionar y decir: "si no está la pista me voy". No es mi estilo. Evidentemente, no pudieron resolverlo; no es que no han querido. Si pensara que no quisieron, me hubiese ido antes.

"Probablemente en Olimpo siga una escuela de patín que no es la nuestra, no sé. Si es así, le daremos una mano; lo que menos quiero es que en este club se acabe el patín o la cosa vaya mal. Pero también tengo que pensar en mí, en la edad que tengo y en el gusto que me quise dar toda la vida: tener la llave de una pista y decir 'hoy se entrena'. ¿Te imaginás lo que es eso? Para el que no lo padece no sabe lo que es. Quiero que las chicas puedan entrenar cuando lo necesiten y no cuando está desocupado un lugar.

"De ahora en más me tendré que adaptar. No era mi intención hablar públicamente, pero la gente se enteró por las redes sociales. Algunos me quisieron ensuciar diciendo que yo estaba enemistada con este o con el otro, o a decir que me voy por esto o por lo otro. La verdad, la última intención que tengo es pelearme con alguien o irme mal con alguien; más de un lugar que ha sido mi casa y donde conocí tanta gente espectacular que me ha ayudado mucho".

—¿Cómo queda tu relación con la dirigencia?

—Sinceramente no los conocía, nos fuimos conociendo mutuamente, y en ese proceso fuimos tratando de solucionar situaciones que antes se arreglaban de taquito, porque con Alfredo (Dagna) teníamos otro tipo de relación, otra confianza. Con el presidente anterior era todo diferente, me ayudaba como si me conocía de toda la vida. La gente no es peor o mejor, es distinta.

"Dagna tuvo la brillante idea de darle un empuje a las disciplinas menores del club, y entre ellas estábamos nosotras. Le estoy eternamente agradecido, porque gracias a él se potenció el patín y Olimpo. La dirigencia actual, tal vez, tiene objetivos más estructurados, cambiar la bases de algunas cosas, pero es un proceso en el que ni yo ni las chicas nos sentíamos parte. La verdad, la decisión que se tomó fue lo mejor para todos; estábamos siendo un problema sin solución".

¿Dejaste la puerta abierta para volver?

--No sé. Nunca pensé en irme, ¿cómo voy a pensar volver?. No te das una idea de lo que yo he hecho acá para poder dar clases. Con tal de que las chicas patinen hago lo que sea, aunque nunca pensé en que me tenía que ir de Olimpo.

"Ya tengo un compromiso para iniciar en febrero en El Nacional, ya está tomado. Di mi palabra, tratando de no lastimar a nadie. La verdad, es re difícil estar en mi lugar en este momento porque no querés pelearte con nadie ni dejar un lugar en el que tengo tanta gente querida.