Trump está en Argentina; mañana desayuna con Macri

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó hoy a la Argentina para participar de la cumbre del G20, a la que llega con la mirada puesta en defender su política de proteccionismo frente al multilateralismo que proponen todos los demás participantes.

El mandatario republicano llegó al aeropuerto de Ezeiza en el Air Force One a las 22:12, acompañado por su esposa, Melania y una nutrida comitiva de la Casa Blanca.

Trump fue recibido en la pista del aeropuerto por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el presidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó, el canciller Jorge Faurie y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, entre otros funcionarios de la diplomacia argentina.

Esta mañana, ya a bordo del vuelo que lo traía a Buenos Aires, Trump anunció por Twitter que cancelaba una reunión bilateral con su par ruso, Vladimir Putin, por la reciente escalada militar y política en la península ucraniana de Crimea, anexada unilateralmente por Moscú en 2014.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....