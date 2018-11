Trump canceló la reunión con Putín por el conflicto con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó hoy que decidió cancelar una reunión programada para el sábado al margen de la cumbre del G20 con su homólogo ruso, Vladimir Putin, luego de recibir un informe completo sobre el incidente de esta semana entre la marina rusa y la ucraniana en el estrecho de Kerch.

"Basado en el hecho de que las naves y los marineros no han regresado a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes concernientes cancelar mi reunión previamente agendada en Argentina con el presidente Vladimir Putin. Espero que tengamos una nueva cumbre significativa tan pronto como esta situación se resuelva", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....