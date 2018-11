La debía operar de hemorroides y le sacó la vesícula; le hizo juicio porque no le pidió perdón

En un juicio abreviado se resolvió la condena a 10 meses de prisión de ejecución condicional y 2 años de inhabilitación para ejercer la profesión al médico Luis Caviglia, quien le extirpó la vesícula a una paciente que debía someterse a una operación de hemorroides en 2014.

El juez en lo Correccional, José Luis Ares, tomó la decisión luego de un acuerdo entre la fiscalía y los abogados de las partes.

La perjudicada, Gloria Kraemer, señaló que el profesional admitió el error de manera inmediata y les "sugirió a los familiares que le peguen una trompada por el burdo error", indica el fallo.

La intervención se practicó en la clínica "Raúl Matera" de nuestra ciudad.

Kraemer también declaró: "Lo que a mí más me dolió es que el doctor Caviglia jamás me pidió perdón, sino que solo se lamentó por su carrera, por su familia, y no por mi situación".

Agregó: "A mí me faltó la palabra perdón, si esta palabra hubiera existido yo no hubiera iniciado todo esto".

La damnificada sostuvo también que ahora debe volver a los quirófanos pero tiene un fuerte condicionamiento psicológico.

El doctor Caviglia no irá a prisión pero sí deberá someterse a la tutela del Patronato de Liberados.