Pérez Esquivel desmintió haber mantenido conversaciones con el Gobierno sobre el G20

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel desmintió hoy haber mantenido conversaciones con el Gobierno para analizar el escenario de protestas frente a la Cumbre del G20, tal como había afirmado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante lo cual remarcó que "antes de hacer anuncios tiene que haber reuniones".

"Es una noticia que sacó el Ministerio, pero a nosotros no nos han consultado en absoluto. No hemos tenido ningún tipo de reunión. Hemos pedido las autorizaciones para las movilizaciones frente al G20, pero nada más. A nosotros no nos han informado, ni hemos tenido ninguna reunión", sostuvo el titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

En ese sentido, aclaró que "para ser mediador tiene que haber acuerdos" y destacó que "antes de hacer anuncios tiene que haber reuniones".

En diálogo con La 990 y Radio Continental, el referente de los derechos humanos subrayó que "es responsabilidad del Estado la seguridad social como la de los jefes de Estado que vienen".

"Esperemos que todo se desarrolle sin ningún tipo de violencia de ninguno de los sectores. Hay que manifestarse en forma pacífica no en la violencia, hacemos un llamado a la conciencia colectiva", resaltó.

El Ministerio de Seguridad había informado sobre el envío de una carta a Pérez Esquivel para pedirle que abra un canal de "diálogo institucional de carácter formal y efectivo" para tratar los temas de la seguridad de las manifestaciones que se preparan "de manera conjunta". (NA)