7 tips para elegir una buena carpa

Probablemente una de las mejores maneras para alejarte de todo sea volver a una existencia más simple, con apenas un puñado de necesidades que cubrir.

Si estás buscando algo por el estilo, la vida al aire libre y el campamentismo pueden ser una buena opción, ya sea en algún camping o en plena naturaleza.

En caso de necesitar comprar por primera vez una carpa o bien si ha pasado mucho tiempo desde las experiencias al aire libre, conviene tener en cuenta algunos conceptos básicos debido a la gran cantidad de modelos y nuevos materiales. Los siguientes son algunos tips que te ayudarán en la elección:

1. ¿Cuántas personas dormirán en la carpa?

Si bien normalmente cada modelo de carpa indica la ocupación máxima que tolera, este número no tiene en cuenta el almacenamiento de equipo, el tamaño de las personas, las mascotas o los hábitos de sueño de cada uno, por ejemplo, si se mueven o giran mucho. Entonces no viene mal considerar al equipo como una persona extra y si querés estar de pie dentro de ella tendrás que averiguar la altura máxima.

2. ¿Tenés que transportarla largas distancias?

No todas las carpas están diseñadas para ser súper livianas y, al mismo tiempo, cobijar a seis personas con todo su equipo. Si la va a llevar en una mochila claramente está buscando lo primero, una carpa pequeña, con capacidad limitada y hecha con telas livianas, pero si está buscando lo segundo, entonces deberá orientarse a tejidos más pesados y materiales que permiten espacios mayores.

Las carpas de los mochileros son menos espaciosas que las familiares que normalmente son trasladadas en auto y por lo general ofrecen muy poca altura.

3. El clima no debe ser dejado de lado

En el caso de vientos fuertes, lluvia helada, luz solar excesiva o insectos y bichos que pican lo mejor será una buena y sólida carpa. Eso significa poliéster/nylon y paneles de malla para proporcionar protección y ventilación. La resistencia al agua se indica mediante un número que oscila entre 400 y 2.000 (2.000 es el más impermeable).

De todas maneras no hay que exagerar, no es lo mismo una expedición al Aconcagua que un fin de semana a un par de horas de casa. Para un campamento de verano con 400 estará bien.

4. ¿Con habitaciones o sin?

Algunas carpas ofrecen divisiones para crear “habitaciones” separadas en el interior, lo cual es ideal para familias con niños. También existe la opción de un área de porche con ventanas impermeables que permiten crear un espacio interior / exterior en una carpa, lo que ayuda a mantener a raya a los molestos insectos y evitar el ingreso con las zapatillas mojadas o embarradas. Lo mejor es que tenga alero o ábside, algo muy útil para guardar el equipo, cocinar, cambiarse la ropa mojada.

Tené en cuenta que con más habitaciones mayores son los inconvenientes de armado, aunque a diferencia de las carpas de hace algunas décadas, ahora todo se ha simplificado bastante.

5-. Con sobretecho, mucho mejor

Las carpas que tienen sobretecho hasta el piso conservan mejor el calor y protegen más de la lluvia. Es importante tener en cuenta que un color de sobretecho claro absorbe menos radiación solar y se calienta menos su interior, aunque tiene como desventaja que deja pasar mucho la luz. En cambio, si es oscuro, y la carpa está ubicada a la sombra, será más fresca y menos luminosa.

6. Más parantes y vientos

En nuestra zona, donde predominan los fuertes vientos, cuantos más parantes y vientos, mejor. De ellos depende la estabilidad de la carpa y si bien los de duraluminio son mejores que los de fibra, estos solo vienen en carpas de alta gama.

7- ¿De qué material?

Un aspecto no menor es la tela. Tiene que poseer ventilación cruzada para que no se produzca condensación. Las telas ripstop o antidesgarro son mejores que las de de nylon aluminizado y, obviamente que las de nylon común ya que son más livianas y no se desgastan.

¿Vos qué recomendaciones tenés en cuenta a la hora de comprar una carpa?