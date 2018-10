Falleció el actor Scott Wilson, recordado por su papel en "The Walking Dead"

El actor Scott Wilson falleció en las últimas horas a los 76 años tras luchar contra la leucemia.

Wilson es recordado principalmente por su papel en la serie "The Walking Dead", donde personificó a Hershel Greene hasta el 2014 en la cuarta temporada.

"Nos entristece profundamente contar que Scott Wilson, el magnífico actor que personificó a Hershel, murió a los 76 años. Acompañamos en el sentimiento a su familia y a sus amigos", confirmaron los productores de la serie.

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ