“Venimos a competir contra cualquier rival”, dijo Thygesen

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

En el Súper 20 la mayoría de los equipos llegó con pocos amistosos. Se va ganando rodaje con el correr de este tramo preparatorio. Se prueban jugadores y sistemas. No se ven partidos vistosos, aunque no por ello se renuncia al objetivo deportivo.

“Jugamos a ganar. Sabemos que tenemos que sumar experiencia y estar cómodos jugando. Lo importante es sumar en cada partido. Venimos a competir contra cualquier rival que venga o al que visitemos. Suma ganar también en lo anímico, te sentís mejor y más cómodo”, explicó Fermín Thygesen, anoche uno de los mejores en Bahía Basket para volver a triunfo.

La victoria ante Argentino de Junín -80 a 68 por la zona D- llegó luego de un primer tiempo en el que hubo dificultades. Ante una zona permanente, el camino al gol lo abrió Gerson, quien con 7 puntos puso arriba al local por primera vez a 4m30s para el cierre del lapso inicial (13-12).

Para entonces Bahía pudo sacar de una pretensión de orden al de Junín, con presión y recuperos en su aro y tiros rápidos adelante. Pero en ese ritmo el trámite entró en una vorágine de imprecisiones y yerros, del que salió mejor parado el dueño de casa, 17-15, con 8-11 en dobles y 6 robos, a pesar del 0-9 en triples.

“En el primer tiempo no hicimos nuestro juego, no pudimos defender fuerte la pelota, algo clave para nosotros. Defender y estar ayudando constantemente para robar y correr la cancha. Creo que el primer tiempo fue malo, no transmitimos esa energía que nos damos unos a otros. Y el segundo fue totalmente diferente. Hicimos nuestro juego”, dijo Thygesen.

Entre Francisco Filippa (primer plano) y José Materán "doblan" a Jonatan Slider.

Argentino insistió con la zona en el 2C y Bahía no pudo abrirla con algún acierto de 3. Los dirigidos por Maffei recuperaron paciencia y circulación adelante, para tomar lanzamientos más criteriosos/efectivos y no ser vulnerados de contraataque. Mariani saltó del banco con puntos y el equipo Turco lo dio vuelta (21-17), forzando el minuto de Ginóbili. Los locales volvieron a insistir con movilidad en defensa, rebote y velocidad. Materán aprovechó espacios y encontró lanzamientos de calidad para volver al frente (27-26) y terminar como el principal goleador del PT (10), aunque también con 3 faltas.

“No podíamos correr cómodos y no nos encontrábamos en la cancha. Pero en el segundo tiempo defendimos mejor, fundamental para poder correr y encontrar mejores tiros y llevarnos el partido”, afirmó el de Tres Arroyos.

Precisamente, fue el propio Fermín quien asumió el protagonismo. Argentino no pudo contenerlo cuando penetró –tampoco a los demás- y convirtió seguido para, con algún bombazo de Corvalán de por medio, ampliar la ventaja a 52-44 a 3m40s. Fue el mejor momento, con el partido bajo control (58-46, con 3 de Thygesen a 2m).

“En los picks and roll me pasan por detrás y mi tiro no es de lo mejor, mi fuerte es más la penetración. Pero en la defensa de ellos, el grande no se podía mover mucho. Era atacarle los pies y encarar para adentro. Si no había tiro, era generarlo para un compañero. Me sentí cómodo en el tercero”, reconoció.

Jamaal Levy fue la figura de Bahía Basket: 17 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos y 2 tapas.

No obstante, con el impulso de Mariani (6) la visita se arrimó (63-57, a 8m53s). Bahía explotó las ventajas que dio el grandote Bowman cuando, en el balance defensivo en la zona, subió más de la cuenta. Quedó buen espacio abajo para sumar cerca del aro con Levy -goleador del juego, con 17 puntos y 7-7 en dobles- y comenzar a definirlo (70-59 a 5m52s.).

Si bien Argentino dispuso un quinteto más intenso que presionó en la salida y recortó con doble de Dubois (76-67, a 2m15s), el trío Corvalán-Thygesen-Caio Pacheco le dió continuidad/seguridad al traslado y Levy mantuvo el aporte, para volver al triunfo luego de dos partidos y trepar al 2º del grupo D.