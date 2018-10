"Le voy a sacar la careta al fiscal", aseguró Pablo Moyano

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se presentará mañana a declarar, acusado de ser el "jefe de una asociación ilícita" en Independiente, aunque insistió en que "no hizo ningún negocio" con el club y aseguró que le sacará "la careta" al fiscal Sebastián Scalera.

"Me voy a sentar ante el fiscal, le voy a sacar la careta y diré toda mi verdad: yo no hice ningún negocio con Independiente. Eso no me tiene preocupado. Sí me tienen preocupado la inflación, los despidos y la presión del Gobierno nacional hacia los empresarios del transporte", remarcó el dirigente gremial en declaraciones a FM La Patriada.

Así se refirió a la citación a prestar declaración indagatoria para este jueves a las 8:30 en Lomas de Zamora, en el marco de la causa judicial que lo tiene acusado de ser el "jefe de una asociación ilícita" dedicada a defraudar al Club Independiente, del que se padre Hugo Moyano es presidente, "mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos".

Por su parte, el fiscal Scalera consideró que hay "hechos que muestran una voluntad y una decisión" de Pablo Moyano "de no someterse a la Justicia".

"La hipótesis de la Fiscalía es que en el marco de la actividad del club Independiente existe hace rato una asociación ilícita integrada por barras bravas y por parte de la dirigencia, entre los que están Héctor Maldonado y Noray Nakis, que están procesados y declararon como imputados. Entendimos que Pablo Moyano forma parte y es jefe de la misma", sostuvo el fiscal.

En declaraciones a radio Nacional, Scalera remarcó que "aunque resta producirse una cantidad de medidas de pruebas, existe mérito suficiente para el llamado a prestar declaración, que es el acto de defensa material por excelencia".



Sebastián Scalera

A la vez, el fiscal federal de Lomas de Zamora ratificó su decisión de haber solicitado la prisión preventiva de Moyano y, al ser consultado sobre si su regreso desde Singapur significaba ponerse a derecho, recordó que su abogado defensor, Daniel Llermanos, "dijo que si tuviera algún temor o le preocupara ir detenido le recomendaría irse a otro lugar".

"Amén de los actos que han sido públicos y notorios, se dieron diferente hechos que muestran a las claras una voluntad y una decisión de no someterse a la decisión de la Justicia, ya sea tanto a la sujeción al proceso como a ensuciar la investigación de la Fiscalía", destacó Scalera.

Respecto al pedido hecho por el referente gremial para que en la declaración de este jueves esté el magistrado Luis Carzoglio, Scalera explicó que "la presencia del juez se concede en cualquier caso".

"Cuando el imputado requiere la presencia del juez de garantías en la audiencia es una circunstancia atendible y a la que se hace lugar por imperio de la ley, no hace falta que exista de por medio un pedido de recusación o el argumento de que el fiscal perdió la imparcialidad", precisó.

Este martes, la defensa de Moyano pidió suspender su declaración indagatoria hasta que se defina el pedido de recusación que hizo contra el fiscal de Lomas de Zamora.

Según supo NA, el dirigente de Camioneros Héctor "Yoyo" Maldonado, a través de su abogado Marcelo Mazzeo, presentó también una recusación contra el representante del Ministerio Público. Además, el también acusado en la causa pidió que se declaren nulas las citaciones a indagatoria que efectuó Scalera. (NA)