La reacción de los bahienses por el cobro del plus médico

Muchos lectores de La Nueva. reaccionaron y dejaron sus comentarios tras el informe publicado hoy sobre el cobro del plus médico.

El plus es un extra que cobran muchos profesionales "por el retraso en los pagos". No se factura. Y la gente se queja.

"El problema no es solo la asociación [Médica], las obras sociales pagan aranceles irrisorios y la asociación no pelea por mejorar dichos montos", escribió Agustín en la cuenta de Twitter de La Nueva.

"Llegué a Bahía y empecé a pagar plus, nunca pagué plus en ninguna otra ciudad, ni siquiera por operaciones en el Hospital Austral de Buenos Aires", contó Daniela en una de las notas del informe.

Norberto, en tanto, lamentó que la gente sea quien tiene que pagar por esta situación no resuelta: "Le pasamos la pelota al enfermo...a quien seguramente le solicitarán denuncia, escucha telefónica o grabación, testigos, filmación".

"Empezando por los médicos, todos los profesionales se olvidan, con el título en la mano, que tuvieron una universidad gratuita, sostenida por el trabajo y el esfuerzo de todos los ciudadanos. Ningún agradecimiento, ningún reconocimiento a quienes trabajaban mientras ellos estudiaban", lamentó Juan.

"En primera medida las obras sociales son las responsables de que los médicos cobren el 'arancel diferenciado', que son las que tienen que controlar a los médicos y odontólogos, con los que tienen convenio. Y en segundo lugar la AFIP porque ninguno te da una factura como corresponde", opinó Mariano.

Y Diego señaló: "Los médicos tienen derecho a cobrar lo que quieran por sus honorarios profesionales, eso no se debe discutir. El punto es que se ha generalizado un delito. Porque la evasión es un delito y tan burdo es que las secretarias a viva voz afirman: 'El dr/dra no entrega ni factura ni recibo'”.

"La Asociación Médica se olvida de agregar el costo que tiene para el profesional estar obligadamente afiliado, porque obviamente que su servicio tiene un costo que termina saliendo de lo que la obra social paga. Si no que expliquen por qué en Buenos Aires no te cobran plus, porque los médicos hacen sus contratos directamente con cada obra social. Y los médicos o bien dan factura y tributan como corresponde, o directamente no atienden por obra social", indicó Alicia.

"Si no les conforma lo que les pagan, dejen de atender, los pacientes no tienen la culpa", agregó la mujer.