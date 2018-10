Confluyen “dos grandes religiones”

"No podemos pedirles a los argentinos que hagan un esfuerzo si nosotros no lo hacemos primero", afirmó la gobernadora María Eugenia Vidal ante empresarios, banqueros y hombres de negocios del país que llegaron hasta el Coloquio IDEA en Mar del Plata.

El pedido de "esfuerzo" sonó también para “adentro” del gobierno de Cambiemos. Portadora de un singular “blindaje mediático”, la Gobernadora deslizó cierta “incomodidad” con algunas decisiones nacionales. Vidal venía de mantener un razonable silencio durante la polémica por el después frenado aumento a la tarifa del gas que generó un fuerte revuelo político y lógicas quejas ciudadanas.

La alianza oficialista de Cambiemos apuesta a retomar iniciativa política en medio de la crisis económica cabalgando sobre la “lucha contra las mafias” y el profundo “cambio de valores”, tal como lo plantearon Vidal en Salta, como la ministra de seguridad macrista, Patricia Bullrich, durante un timbreo en La Plata.

Mientras el peronismo fragmentado, apela insistentemente a la unidad en términos electorales, la estrategia gubernamental es aferrarse a la esperanza de la recuperación económica frente al malhumor social en estos tiempos de crisis y bolsillos flacos.

De todos modos, se asegura en términos “burreros”, que el PRO va por la “trifecta turfística”: la reelección de Mauricio Macri en la Rosada, de Vidal en la Provincia y de Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de gobierno porteño.

A pesar de la “caída libre” que experimenta Macri en las encuestas de imagen positiva, afirman que el “plan V” (en obvia alusión a Vidal), es un acto de simpleza, al menos, por ahora.

“ Mauricio como jefe político del PRO tiene que ir por su reelección presidencial. De lo contrario, sumaríamos otro problema. No tenemos un postulante dentro de Cambiemos que mida lo que Mariú mide en popularidad” deslizan en la sede gubernamental de calle 6.

También es real que el desgaste por el impacto de la devaluación económica y la altísima inflación, termina proyectando a Vidal al máximo podio político electoral teniendo en cuenta que sigue siendo una de las figuras más convocantes que tiene el oficialismo.

“ A nivel nacional la cosa es distinta porque influyen mucho nuestras “dos grandes religiones”, la Católica y la Peronista, las dos gobiernan desde hace mucho mucho tiempo, te diría que casi todo el tiempo...”, repite por los pasillos legislativos del ámbito bonaerense un "influyente" dirigente “boina blanca” del radicalismo que día a día parece más teñido por el “amarillo” macrista.

Por esas horas al borde de un ataque de ira, sorprendido por la reunión del líder camionero Hugo Moyano con monseñor Jorge Lugones, el obispo de Lomas de Zamora, cercano al papa Francisco y titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

La Iglesia después dio otro duro mensaje desde la tradicional Basílica de Luján, copada por los camioneros del sindicalista Moyano, junto a intendentes y legisladores. Hasta el ex gobernador Daniel Scioli y el diputado nacional Felipe Solá se sumaron a la primera fila de una multitudinaria misa convocada por el frente gremial más crítico al modelo económico de Macri.

Entre los jefes comunales del peronismo que asomaron en la movilización pudo verse a Gustavo Menéndez (Merlo) y Verónica Magario (La Matanza) entre otros, del Conurbano y Marcelo Santillán (Adolfo González Cháves), además de legisladores K y algunos “massistas” del Frente Renovador. "Las diferencias se achican cuando enfrente hay un gobierno para pocos”, parece ser la síntesis.

Previamente, Scioli saltó de la foto peronista del acto del 17 de octubre en Tucumán al pedido a juicio oral acusado de recibir dádivas durante su gestión bonaerense. Rápidamente lo asoció con la “casualidad” ó muchas veces a la “dinámica” judicial que emparda su accionar con tiempos políticos. Un mensaje similar al que utiliza el kirchnerismo duro agitando el fantasma de la persecución política.

Lo cierto es que el fiscal platense Álvaro Garganta pidió que el también ex candidato del PJ que compitió en el ballotage presidencial, al igual que varios de su ex ministros y funcionarios vayan a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa por “contrataciones irregulares” en las Unidades de Pronta Atención (UPA) que arrancó por una explosiva denuncia de la diputada Elisa “Lilita” Carrió por lavado de dinero y desvío de fondos, y por la existencia de supuestas "cajas negras" durante la gestión “naranja”.

En las diagonales no pocos también se preguntan por la figura del ex diputado randazzista y actual concejal bahiense Marcelo Feliú, hoy más abocado a mantener un perfil bajo en términos de instalación en la agenda política local. “Esa estrategia, si bien es prudente no siempre da buen resultado. Salvo que haya sido tentado para ponerse al frente de un movimiento renovador”...chicanea un mensajero del PJ duro recordando alguna no muy lejana oferta preelectoral del massismo.

Oferta acorde al índice inflacionario

En reuniones con intendentes bonaerenses de Cambiemos, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, viene ratificando el compromiso del Gobierno nacional de terminar las obras de infraestructura y vivienda que ya fueron iniciadas en la Provincia. Toda una señal de acompañamiento de la Casa Rosada a la gobernadora Vidal.

Los alcaldes del propio oficialismo saben que están atados a las decisiones económicas de un macrismo que viene subrayando que el camino está surcado por el ajuste para el futuro más cercano.

Y, tanto la obra pública como la eliminación de subsidios nacionales al transporte urbano de pasajeros prenden las alarmas en el foro de intendentes del PRO y de la UCR que se realizó en Vicente López, tierra de Jorge Macri, el alcalde anfitrión.

Mientras tanto en La Plata el escenario de disconformidad salarial sigue mostrando una crónica de protesta, ya por demás repetida en lo que va del año.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP), gremio que representa a 13 mil profesionales del sector en 80 hospitales provinciales, hospitales municipales y centros de salud, anunció dos paros de 48 horas que realizarán los días miércoles y jueves próximos y martes 30 y miércoles 31 de la semana que viene, en reclamo a la administración Vidal de reapertura de la paritaria de la salud pública y que la misma sea acorde a las perspectivas inflacionarias de entre un 45 y 50 por ciento.

Hay que sumar a los empleados judiciales, estatales de la combativa ATE y docentes que además del paro de 48 horas con movilización a la Gobernación de calle 6, mostraron su desconfianza por lo que será el tratamiento del Presupuesto 2019 en la Provincia.