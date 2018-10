El Instituto Superior de Formación Técnica Nº 191 realizará otro acto de colación

El miércoles, a las 20, el Instituto Superior de Formación Técnica Nº 191 realizará el Acto de Colación de Grado en el salón de la Asociación Empleados de Comercio, en Rodríguez 60.

En esta oportunidad, 64 alumnos recibirán sus títulos en Tecnicatura Superior en Administración Contable (20), Tecnicatura Superior en Logística (10), Tecnicatura Superior en Régimen Aduanero y Comercio Exterior (22), Tecnicatura Superior en Gestoría (7) y Tecnicatura Superior en Administración de PyMES (3).

Actualmente, en el centro educativo que funciona en 19 de Mayo 25 se dictan, con tres años de duración, las primeras cuatro tecnicaturas, mientras que la de Administración de Pymes dejó de inscribirse hace un par de años.

“Será un momento muy emotivo, porque sabemos el esfuerzo que hacen los alumnos para poder obtener su título. Aquí estudia gente que tiene una familia detrás y que la gran mayoría trabaja, por lo que realizan un sacrificio grande para terminar sus estudios. Incluso, tenemos varios que son de la zona”, comentó la regente Alicia Baglioni.

Su matrícula, abierta a toda la población, trepa a alrededor de 500 alumnos de diversa edad, quienes se acercan a cursar carreras de nivel terciario, reconocidas por la Dirección de Educación Superior.

"Este proyecto nació en mayo de 1992, en un aula de Rodríguez 60, con 52 alumnos. Ezequiel Crisol lo encaró con mucha decisión tras firmar un convenio con Nación y creció de tal manera –ya provincializado-- que debimos trasladarnos a 19 de Mayo 25. Ahora contamos con un edificio propio y una matrícula muy importante, dividida en dos turnos", contó la profesora Alicia Picorel, directora de la entidad desde 2005.

Y agregó: “En principio estaba destinado a los empleados de comercio, con una sola carrera, que estudiaban de noche luego de salir del trabajo. Pero, con mucho tino y generosidad de parte de Crisol, se decidió abrirlo a toda la comunidad y es un verdadero éxito, lo cual nos llena de orgullo, porque es una opción muy valedera en la oferta educativa", amplió.

Baglioni manifestó que aún no se abrió la inscripción para el ciclo 2019, aunque estima que se producirá a fines de noviembre mediante la página web www.abc.gob.ar.

“La apertura de las inscripciones dependen del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRE). No hay requisito alguno para ingresar, salvo tener el secundario completo. Con Miguel Aolita se mantiene la idea de crecimiento y, merced a su apoyo, logramos mantener este edificio”, informó.

La diversidad de edades de los estudiantes es una característica del Instituto.

"Aquí se trabaja con gente mayor, que tiene su trabajo, su familia y su problemática. También tenemos estudiantes jóvenes, que terminan la escuela secundaria y se anotan aquí porque les queda cómodos los horarios para cursar una carrera terciaria", añadió Alicia Baglioni.

Debido a la cantidad de alumnos, los horarios de cursado fueron desdoblados.

“En el primer turno, de 14.30 a 18.30, se cursa Régimen Aduanero y Comercio Exterior y Gestoría y en el segundo, de 20 a 24, se dictan Administración Contable y Logística. La clave es que permiten trabajar y estudiar a la vez”, agregó Baglioni.

El afiliado a la AEC tiene el beneficio de acceder aunque se haya completado la matrícula.

“Siempre hay lugar para el afiliado o familiar directo. Es una retribución a todo lo que nos da el gremio, que merced a su aporte se logra que el edificio esté muy bien mantenido y también se concreta el pago del agua, el gas y la luz”, afirmó Picorel.

--¿Se puede seguir creciendo?

--Picorel: Siempre tenemos la idea de agregar carreras, pero nos limita un poco la infraestructura. De todos modos, estamos intentando reactivar la posibilidad de abrir un anexo de la Tecnicatura Superior en Gestoría en la Unidad Penitenciaria 4, que estaría destinada a los internos.

--Baglioni: Todo lo que intentamos generar lleva un estudio previo, porque no sirve de nada implementar algo que no despertará interés en la gente o que no tenga una salida laboral.

--Picorel: Por ejemplo, sería muy positivo hacer algo sobre Energías Renovables, que es un tema con mucho futuro.

Tras varias reuniones con mesas sectoriales, Picorel señaló que detectaron una falencia en los egresados, que comenzaron a corregir inmediatamente.

“Con el uso y abuso de las nuevas tecnologías, los alumnos se ven muy limitados en una entrevista de trabajo, ya que carecen de vocabulario o formalidad para afrontarla. Entonces, lo que implementamos es que los exámenes, sean parciales o finales, se rindan en forma oral y escrita, para darles más herramientas en esos aspectos. Y también generamos un hábito de buenos modales”.