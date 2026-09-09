¿Está Messi? Quiénes son los cinco candidatos a ganar el Balón de Oro según la Inteligencia Artificial
El astro rosarino podría conseguir este premio por novena ocasión en su carrera.
La prestigiosa revista France Football presentó la lista de 30 nominados a ganar el Balón de Oro, que se le entrega al mejor jugador del mundo durante la última temporada, y se destaca la presencia de los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez.
La Agencia Noticias Argentinas le pidió a la Inteligencia Artificial que elabore una lista con los cinco candidatos a quedarse con este premio y ninguno de los dos argentinos aparece en la misma, pese a haber tenido una buena temporada y a que brillaron en sus respectivos clubes.
Otro de los grandes ausentes entre los cinco principales candidatos de la inteligencia artificial es el francés Ousmane Dembélé, la gran figura del Paris Saint-Germain, que ganó la Champions League y que además fue el último en recibir el Balón de Oro.
Los cinco candidatos a quedarse con el Balón de Oro según la inteligencia artificial
- Harry Kane (Bayern Múnich e Inglaterra): lidera las estimaciones y apuestas gracias a un año excepcional. Conquistó la Bota de Oro europea tras firmar más de 60 goles en la temporada con el Bayern Múnich, ganando la Bundesliga.
- Lamine Yamal (Barcelona y España): se consolida como la figura de la selección española campeona del mundo en 2026 y motor en la obtención del título de LaLiga con el Barcelona.
- Rodrigo Hernández (Manchester City y España): clave en la conquista mundial de España, siendo elegido el mejor jugador de la Copa del Mundo.
- Kylian Mbappé (Real Madrid y Francia): registró cifras individuales destacadas con más de 50 goles en la temporada, manteniéndose en el podio de los votantes a pesar de un rendimiento colectivo más irregular de sus equipos.
- Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra): protagonizó un rendimiento determinante con la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo y mantuvo un alto nivel en el Real Madrid.