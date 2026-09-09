¿Está Messi? Quiénes son los cinco candidatos a ganar el Balón de Oro según la Inteligencia Artificial

La prestigiosa revista France Football presentó la lista de 30 nominados a ganar el Balón de Oro, que se le entrega al mejor jugador del mundo durante la última temporada, y se destaca la presencia de los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La Agencia Noticias Argentinas le pidió a la Inteligencia Artificial que elabore una lista con los cinco candidatos a quedarse con este premio y ninguno de los dos argentinos aparece en la misma, pese a haber tenido una buena temporada y a que brillaron en sus respectivos clubes.

Otro de los grandes ausentes entre los cinco principales candidatos de la inteligencia artificial es el francés Ousmane Dembélé, la gran figura del Paris Saint-Germain, que ganó la Champions League y que además fue el último en recibir el Balón de Oro.

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Los cinco candidatos a quedarse con el Balón de Oro según la inteligencia artificial