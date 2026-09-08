Platense cayó ante Fluminense en el Maracaná y deberá buscar la épica en casa

Platense cayó esta noche ante Fluminense de Brasil, por 2 a 0, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los goleadores de un partido disputado en el mítico estadio Maracaná fueron el mediocampista Nonato y el delantero Hulk, a los 20 y 30 minutos del primer tiempo.

Con la caída, el “Calamar” queda obligado a tener un partido histórico el próximo martes 15 de septiembre desde las 19, cuando dispute el encuentro de vuelta en el estadio Ciudad de Vicente López.

El ganador de este cruce se medirá ante el vencedor de la llave entre Liga de Quito y Palmeiras, que disputarán la ida mañana miércoles.

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*La síntesis

-Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, René; Matheus Martinelli, Nonato, Paulo Ganso, Kevin Serna, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcao.

-Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Gastón Togni; Nicolás Retamar, Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

-Goles en el primer tiempo: 20m. Nonato (F) y 30m. Hulk (F).

-Cambios en el segundo tiempo: 13m. Bautista Merlini por Gastón Togni (P) y Juan Gauto por Guido Mainero (P); 15m. Luciano Acosta por Paulo Ganso (F), 32m. Hércules por Matheus Martinelli (F), Jefferson Savarino por Yeferson Soteldo (F) y Germán Cano por Hulk (F); 39m. Franco Zapiola por Nicolás Retamar (P) y Augusto Lotti por Bruno Sepúlveda (P); 45m. Guilherme Arana por René (F).

-Estadio: Maracaná (Brasil).

-Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

-VAR: Andrés Cunha (Uruguay).