Lionel Messi estaría cerca de convertirse en el máximo propietario de un club de España

El último capitán de la selección argentina, Lionel Messi, podría adquirir el 100% de las acciones del club Deportivo Eldense, ubicado en el municipio de Elda, en la provincia de Alicante, España.

Solo faltarían que se concreten los últimos trámites legales y contractuales; la oficialización se haría en los próximos días, según medios españoles, y el club de Alicante sería un paso más en la faceta de empresario que viene adquiriendo y demostrando Lionel a medida que se acerca el retiro en el mundo del fútbol.

Los equipos en los que invierte Messi son: UE Cornellà (España). Messi es el dueño del 100% de las acciones de este club del Baix Llobregat que compite en la Tercera de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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Leones de Rosario FC (Argentina), que deriva de un proyecto personal fundado por él en su ciudad natal y que ya compite oficialmente en la Primera C del fútbol argentino; Deportivo LSM (Uruguay), donde es copropietario de esta entidad uruguaya junto a su socio y amigo Luis Suárez; y, por último, el Inter Miami (EE. UU.), donde actualmente se mantiene como capitán y estrella del equipo, pero posee acciones en la franquicia de la MLS, con una opción de propiedad ampliada que podrá activar una vez que anuncie su retiro definitivo del fútbol.

El Club Deportivo Eldense actualmente milita en la Segunda División de España; su estadio es el Municipal Nuevo Pepico Amat. En la vigente campaña se posiciona vigésimo entre 22 equipos, aún no obtuvo victorias, pero acumula 2 puntos gracias a los dos empates y dos derrotas en el inicio del campeonato.