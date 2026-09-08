US Open: Zeballos y Granollers eliminaron a González y Molteni

Este martes se jugaron los octavos de final del US Open Dobles Masculino, instancia en la que los argentinos Máximo González y Andrés Molteni perdieron ante la dupla integrada por su compatriota Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. El resultado fue un contundente 6-3, 6-3 en 1 hora y 23 minutos de juego.

Los rivales confirmados para el argentino y el español serán el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, quienes le ganaron a Brandon Carpico y Nikita Samuel Finin, jugadores de Estados Unidos. El partido será el miércoles con horario a definir.

El trámite del encuentro se desarrolló casi sin sobresaltos para los vigentes campeones del torneo, que tuvieron descanso por sobre sus rivales debido a que la dupla de los británicos Arthur Fery y Joshua Paris se había retirado sin jugar la ronda previa.

Ahora, Zeballos y Granollers están a tres partidos de poder defender el título que ganaron el año pasado en suelo estadounidense. A su vez, se trataría de su cuarto Grand Slam teniendo en cuenta que ya se consagraron en Roland Garros de 2025 y de 2026.

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La preocupación para los tenistas llegó sobre el final del encuentro, debido a que Granollers casi no festejó el triunfo tras presentar dificultades para caminar. Es por eso que tuvo que ser revisado por Nacho Buendía, médico de la Federación Española de Tenis.