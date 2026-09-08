Causas "robacables": la Justicia dictó tres nuevas condenas

Por ser coautores y/o tener algún grado de participación en al menos cinco hechos de robos de cables en campos de la ruta 33, a la altura de García del Río, la Justicia condenó a tres personas.

Juan Manuel Ceferino Dho (24), alias "Bebo" y domiciliado en Formosa al 5.900, recibió 6 años de prisión por los delitos de robos agravados y tentativas de robos en despoblado, todo en concurso real.

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Gonzalo Alejo Porter (25), afincado en Las Boyas 2.400, recibió 5 años y 11 meses de cárcel y a Ernesto Fabián Barrenechea (46), conocido como "Mosca", "Gordo" o "Gallina" y domiciliado en Remedios de Escalada al 3.900, le impusieron 3 años y 8 meses de prisión.

El fallo, tras un juicio abreviado, fue dictado por la jueza Claudia Fortunatti, del Tribunal en lo Criminal N° 2.

La magistrada, a su vez, ordenó disponer el decomiso de 8.930.000 depesos y 1.300 dólares que fueron secuestrados en uno de los allanamientos.

Los delitos -que significaron un perjuicio para la empresa EDES- se sucedieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Fueron al menos 5 episodios distintos que se dieron en establecimientos rurales ubicados entre los kilómetros 43 y 56 de la ruta 33, en jurisdicción de Tornquist.

La jueza Fortunatti, en mayo del año pasado, también había condenado a Ángel Gallardo (5 años) y al exsubcomisario Martín Ñancucheo (6 años y medio) por delitos similares que en ese caso reportaron el fallecimiento de 4 personas.