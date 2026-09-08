Condenaron a un sujeto por la violenta entradera a una jubilada

Un sujeto acusado de intervenir en una violenta entradera en perjuicio de una jubilada del barrio Universitario fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión en un juicio abreviado.

El fallo, resuelto por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Eduardo d`Empaire, recayó en Nazareno Rafael Billagra, quien se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta y fue hallado culpable del delito de de robo agravado por escalamiento y por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con privación ilegal de la libertad.

Para el magistrado quedó probado que la madrugada del pasado 6 de febrero, el procesado y otros dos sujetos que aún no fueron identificados escalaron una reja de casi dos metros de altura y levantaron una persiana de madera para ingresar a un domicilio ubicado en Zapiola al 1.100.

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Una vez dentro de la casa, los ladrones ataron de pies y manos a la víctima, de 85 años de edad, con un cordón de zapatilla y una remera, para evitar que se movilizara.

En esas circunstancias se apoderaron de un alianza de oro, un celular, una caja de cigarrillos y 30 mil pesos en efectivo.

La mujer declaró y dijo que los sujetos la sujetaron de manera suave y que la tuvieron vigilada todo el tiempo, mientras revisaban el lugar.

Aclaró que no la lesionaron y que escaparon por la parte delantera de la propiedad.

La participación de Billagra quedó acreditada fundamentalmente a partir de los registros de cámaras de seguridad que obtuvo el personal policial, determinando que el día del hecho los ladrones partieron desde un domicilio ubicado en Nicaragua al 800, al que retornaron luego de cometer el robo.

Se estableció que el individuo residía en el lugar junto a su pareja y durante un allanamiento secuestraron prendas de vestir similares a las utilizadas por uno de los delincuentes.

Con estos elementos, y a partir de la sanción acordada previamente entre la fiscalía y la defensa, el juez impuso a Billagra la pena de prisión efectiva.