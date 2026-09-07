Pago TIC inauguró nuevas oficinas y anunció una iniciativa para impulsar economías locales y acciones solidarias

Pago TIC inauguró sus nuevas oficinas con un encuentro que reunió a referentes de los sectores público, financiero, empresarial y tecnológico, donde presentó Junto a TIC, una iniciativa destinada a generar impacto económico y social.

Durante la jornada, a la que asistieron dirigentes políticos, empresarios, representantes de entidades financieras, instituciones deportivas y especialistas, la compañía planteó una nueva etapa orientada a conectar tecnología, desarrollo económico y solidaridad.

Fabián Barros Requeijo, presidente de Pago TIC, presentó la iniciativa Junto a TIC, que contempla una billetera solidaria, un marketplace destinado a potenciar el comercio local y herramientas de crowdfunding.

“Queremos que la solidaridad sea un hecho cotidiano”, sostuvo Barros Requeijo durante la presentación.

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La convocatoria contó con dueños y representantes de bancos, referentes de marcas de tarjetas de crédito, integradores de software, dirigentes del oficialismo y la oposición, periodistas, representantes de instituciones deportivas y referentes de los sectores fintech, tecnológico y educativo. Entre los asistentes estuvo José María Louzao Andrade, cofundador y presidente de G&L Group y ex presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

Pago TIC, plataforma de tesorería digital especializada en instituciones, lleva 13 años desarrollando tecnología destinada a simplificar la gestión de pagos de organizaciones y empresas del país.

Uno de los anuncios de la jornada fue la incorporación reciente de más de 30 ejecutivos con trayectoria en la industria financiera y tecnológica, provenientes de compañías e instituciones como Santander, GIRE, Interbanking, Red Link, Banco Central, Banco Provincia, Banco Comafi y Falabella.

El encuentro también contó con la participación de Estanislao Bachrach, biólogo molecular, autor y divulgador especializado en neurociencia, quien brindó una exposición sobre cambio y transformación.

“Para el cerebro todo lo que es cambio es incertidumbre”, señaló Bachrach, quien sostuvo que las personas cuentan con la capacidad de reconocer y gestionar las emociones que aparecen frente a escenarios desconocidos.

“La gente que mueve el mundo es la gente que frente a la incertidumbre se anima”, afirmó.

El especialista también planteó la posibilidad de modificar comportamientos y formas de pensamiento tanto entre las personas como dentro de las organizaciones.

“Cuando decís ‘en esta empresa se hace así’ o ‘yo soy así’, vos sos así hoy; mañana podrías ser diferente”, expresó Bachrach, y agregó: “Si vos cambiás tu forma de pensar, cambiás la estructura de tu cerebro”.

Por su parte, Barros Requeijo repasó el recorrido de Pago TIC desde sus comienzos en 2013 y sostuvo que “inaugurar una oficina no es ningún mérito” si el crecimiento no está acompañado por un equipo humano, la confianza de los usuarios y una construcción sustentable de la compañía.

Actualmente, Pago TIC trabaja con 1.500 entidades y 450 municipios y cuenta con un equipo de 140 colaboradores.

“Hoy trabajamos para 11 poderes judiciales de todo el país, las subastas judiciales de 11 provincias se recaudan con Pago TIC, con todos los credos y religiones, con nosotros recaudan 40 universidades. Trabajamos con 250 clubes y los ayudamos a salir de la quiebra”, detalló el titular de la empresa.

Además, como parte de su compromiso con la sustentabilidad, el evento incorporó una iniciativa para medir y compensar la huella de carbono, en la que los invitados pudieron participar mediante un código QR.

Durante la presentación, una dificultad técnica provocó un corte de luz que dejó momentáneamente el lugar a oscuras. Barros Requeijo aprovechó el episodio para reforzar el concepto de la iniciativa.

“Más que maldecir la oscuridad, queremos prender una luz”, expresó, mientras invitó a los asistentes a encender las luces de sus teléfonos celulares.

El empresario vinculó esa imagen con Junto a TIC y afirmó: “Pago TIC solo es posible Junto a TIC”.

Lo que viene

Respecto de los próximos pasos de la compañía, Barros Requeijo anticipó que la empresa buscará incrementar el empleo y profundizar su impacto económico y social.

“Creceremos dando más empleo de calidad, generando crecimiento y desarrollo económico, y creceremos donando 5 millones de dólares a causas solidarias”, anunció.

Entre las herramientas presentadas figura Marketplace Junto a TIC, destinado a fortalecer el comercio y las economías locales; soluciones de crowdfunding para facilitar la recaudación colectiva de fondos; y una billetera solidaria para generar microaportes automáticos a entidades a partir de las transacciones de los usuarios.

La empresa proyecta que esas herramientas formen parte de una red destinada a generar empleo, potenciar las economías locales y contribuir a un desarrollo sustentable.

“Queremos que la solidaridad sea un hecho cotidiano y para eso estamos trabajando”, concluyó Barros Requeijo. (con información de NA)