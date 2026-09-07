El Gobierno licitó los primeros $200.000 millones para ampliar la oferta de los nuevos créditos hipotecarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha este lunes la primera licitación de fondos destinada a fortalecer el financiamiento de créditos hipotecarios y el monto de ofertas recibidas fue por $258.640.000.000, aunque el adjudicado fue de $200.000.000.000.

La cantidad de posturas presentadas fue de 42, los bancos participantes fueron 18 y los bancos adjudicatarios terminaron siendo 13, detalló el Banco Central (BCRA) en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La convocatoria forma parte de un programa que busca ampliar el acceso a préstamos para la primera vivienda.

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Se trata de la primera etapa del esquema anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Este primer tramo tiene un plazo de un año con un monto de $35.570.677.389 con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%, se detalló.

El segundo tramo tendrá un plazo de cinco años con un monto de $164.429.322.611 con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.

La iniciativa contempla movilizar hasta $2 billones del FGS mediante las sucesivas licitaciones y que los bancos adjudicatarios luego ofrezcan créditos hipotecarios bajo las condiciones establecidas por la cartera nacional.

Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada subasta. El objetivo oficial es que los bancos tengan acceso a fondeo de mayor plazo y puedan ampliar la oferta de préstamos destinados a las familias que buscan acceder a una vivienda.

El ministro Caputo había aclarado que el FGS no asumirá el riesgo de los préstamos otorgados por los bancos.

"No es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos", había señalado al presentar el programa. Y agregó: "El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio". (NA)