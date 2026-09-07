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Economía y campo.

Primer indicador de inflación de septiembre: los alimentos subieron 0,8%

La suba de la primera semana mantiene el promedio mensual de cuatro semanas en un 2,2% y proyecta una inflación general de 1,8%, según estudio privado.

Foto: NA

Los precios de los alimentos iniciaron septiembre con un alza de 0,8%, según el primer indicador privado que se dio a conocer.

Esta variación es similar al alza de 0,9% que se verificó en la última semana de agosto, de acuerdo al trabajo de la consultora Analytica.

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A partir de este comportamiento, la firma espera para el nivel general de precios una suba mensual del 1,8% para el mes en curso. A nivel de productos, en el promedio de las últimas cuatro semanas, se destaca el aumento de verduras (+9,9%) y frutas (+3,5%).

En contraste, los sectores de menor avance relativo fueron los de origen animal, ya que entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentran pescados y mariscos (+0,9%) y carnes y derivados (+0,7%).

La semana pasada el Banco Central publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde los analistas estimaron que la inflación general de septiembre será similar a la de agosto.

Para agosto se espera una inflación debajo de 2%, pero lejos de iniciarse con "cero" como había prometido el presidente Javier Milei. El dato oficial del INDEC se conocerá este jueves a las 16. 

El gobierno nacional se juega gran parte del éxito de su programa económico a una fuerte baja de la inflación que mejore el poder adquisitivo de los salarios y que de esa forma se traccione el consumo. (con información de NA)

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