Se vende un pedazo de la historia de Bahía Blanca y abren y cierran negocios en la ciudad

--Buen día, Juan. ¿Cómo anda todo? Una pena lo del “Chacho”, ¿no? Pero bueno, ahora ya empezaron la demorada remontada.

--Hola, todo bien, José Luis. ¿Podrías esperar a que me siente para empezar con las chicanas? No tenés paz, amigo.

--Ja, ja, es parte del folklore dominguero. Nosotros nos caemos a pedazos en lo físico y no nos sobra nada. Solo es una forma de empezar a entablar una conversación.

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--¡Me imagino! Claro, claro… Podrías haber empezando hablando del retiro de Messi de la selección, luego de 21 años. Se lo va a extrañar.

--Sí, es verdad, pensaba hablarte del tema luego. ¿Viste el mural en Bahía?

--Vi en todos los medios que se estrenó el otro día, en Undiano y Paunero. La Nueva. sacó una muy linda nota, con muy buenas fotos.

--Realmente es para darse una vuelta por el barrio San Martín y apreciar este hermoso trabajo de Ariel Eval (Ariez Fresh es su nombre artístico), que decora el frente de un autoservicio.

--Mide casi 6 metros de altura por 14 de ancho y, es muy posible que se trate del primer mural a Messi en el mundo luego de dejar la selección. Felicitaciones al artista y a quien lo contrató.

----Bueno, qué te parece si pedimos los primeros cortados y arrancamos, Juancho, no vaya a ser el el cambiante clima bahiense nos ofrezca nuevamente graupel y tengamos que salir a hacer muñequitos de nieve, ja, ja.

--Dale, me parece que, si bien hay muchos temas nacionales para comentar, la cuestión Malvinas merece toda la atención.

--Coincido. Sobre todo después de que Donald Trump dijera que está revisando la posición de Estados Unidos. Aclaremos: la disputa de soberanía es entre la Argentina y Gran Bretaña, pero que Washington pueda modificar su postura no es un dato menor.

--Y Milei aprovechó la oportunidad. El jueves a la noche sostuvo que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y anunció que endurecerá las sanciones contra las empresas que participen de actividades económicas no autorizadas en las islas. También prometió más recursos para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

--Y ahí aparece el petróleo...

--Exactamente. Sea Lion contempla una inversión inicial de unos 1.800 millones de dólares y una producción de 50.000 barriles diarios. Rockhopper y Navitas, las petroleras que impulsan el proyecto, salieron rápidamente a decir que las medidas argentinas no tendrán un impacto material ni modificarán sus planes.

--¿Pero realmente no tienen impacto? Porque una cosa es lo que dicen las compañías y otra conseguir inversores, financiamiento y proveedores para poner semejante cantidad de dinero en un territorio cuya soberanía está en disputa, con la Argentina amenazando con sanciones y, encima, Trump introduciendo una incógnita sobre la posición de Estados Unidos.

--Esa es la gran pregunta. Sea Lion ya tiene tomada su decisión de inversión, pero el riesgo aumentó y las acciones de Rockhopper cayeron tras los anuncios argentinos. Londres, mientras tanto, ratificó que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable”. Así que nadie debería pensar que esto se resuelve mañana. Pero entre petróleo, pesca, rutas marítimas y la proyección sobre la Antártida, el Atlántico Sur volvió a ocupar el centro del tablero. Y esta vez habrá que seguirlo muy de cerca.

--Ayer leí que las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo anunciaron que no harán negocios en Malvinas.

--Sí, algo es algo. Lo que sí espero que hayan tenido éxito son las autoridades del puerto local que viajaron a Houston, Estados Unidos, para tratar de robustecer la presencia de nuestra estación marítima en el mundo de los inversores petroleros.

--No sabía.

--Sí, tanto el presidente del Consorcio, Santiago Mandolesi Burgos, como el gerente general Juan Linares y Gustavo Damiani, miembro del directorio, participaron de la jornada "Shale in Argentina", organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), evento que contó con la presencia de los principales actores del exitoso presente de Vaca Muerta.

--Bueno, ya que entramos en nuestros habituales temas locales y regionales? ¿Algo que haga ruido?

--Sí, el título podría ser: “Se vende un pedazo de la historia bahiense”.

--¡Apaaa...! ¿Es para tanto?

--Y sí. Escuchá. Un histórico café del centro, ubicado en una de las galerías más emblemáticas de la ciudad, tiene su llave y el local comercial a la venta, pero no te puedo decir el nombre, je, je.

--Mmm... ¿Alguna pista?

--Yo te diría que por ese lugar pasaba la vida misma de la ciudad. Durante décadas, sus mesas y su barra circular fueron punto de encuentro de varias generaciones de bahienses y, especialmente, de numerosas personalidades vinculadas al deporte.

--Claro, sé de qué me hablas.

--Un clásico por el que pasaron historias, anécdotas, encuentros y buena parte de la vida cotidiana de la ciudad.

-- Coincido.

--Nosotros, que somos sesentones primerizos, lo vivimos en primera persona. Hoy, el paso del tiempo, la edad y el cansancio, llevaron a sus actuales responsables a tomar la decisión de poner el lugar en venta. La intención, sin embargo, es que quien lo adquiera pueda mantener su esencia y darle continuidad como café.

Ojunián Danussi, Cabrera y el Lungo Brusa

--Ojalá así sea.

--Tal cual. La idea es que allí sigan encontrándose los bahienses, que continúen sirviéndose cafés con medialunas y que ese espacio siga siendo, como lo fue durante tantos años, un pequeño refugio de encuentro y conversación. Insisto, se pone en venta un lugar que forma parte de la memoria de Bahía Blanca, pero la expectativa es que cambie de manos, no de historia.

--Uff, me dejaste medio nostálgico con semejante novedad.

--No es para menos, pero para cambiarte el ánimo te voy a invitar el jueves 17, a una cata de vino y café en Brandsen al 700.

--Me prendo.

--Bien, lo organiza el negocio de Diego, que todos los meses hace catas con bodegas de Mendoza, y en esta estarán el sommelier Marcelo Oviedo y Diego Martín, como chef invitado.

--Agendado. ¿Por dónde seguimos?

--Ya que estamos con el tema bebidas. ¿Te acordás que domingos atrás te dije que cerraba el local de Compañía de Vinos en calle Yrigoyen?

--Sí, claro, hace unos días pasé y vi que ya no estaba.

--Bueno, te cuento que el local se volvió a ocupar muy rápido, y ahora abrirá un local de indumentaria femenina cuyo lema es “ropa al alcance de todas” y que ya tiene locales en Lamadrid al 100 y Eduardo González al 100.

--Bueno, le deseamos lo mejor.

--Por supuesto, sé que le ponen mucha garra. Y de paso te cuento a metros de una de sus sucursales, la de calle Lamadrid, acaba de abrir un nuevo local de facturas.

--¡Epa! A una cuadra del otro negocio de panificación de alta gama que abrió no hace mucho.

--Exacto, inauguró en abril. Bueno, este nuevo local que te venía comentando no es el único, ya que sus propietarios comenzaron, a mediados de 2024, en Rincón y Yapeyú y luego, en abril del año pasado, abrieron en Alberdi y Agustín de Arrieta.

--¿Te tiro una yo?

--Y sí, ya era hora. Avanti.

--¿Te acordás que un mes atrás me comentaste que en Sarmiento 640 abría un restaurante–café para celíacos? Incluso me contaste la historia del lugar.

--Sí, tenés razón. ¿Ya abrió?

--No, pero abrió su cocina con empanadas fritas y al horno, pizzas y focaccias, sin gluten, con modalidad take away y delivery.

--Mirá, dos modalidades que, según me comentan varios empresarios gastronómicos, ha crecido muchísimo.

--Me dijeron que la gente sale menos. De todas formas hay negocios que trabajan muy bien, gran parte de la semana.

--No son muchos, pero coincido. Hablando de gastronomía, te cuento que a mi correo jflorin@lanueva.com me escribió Lucía para señalarme que en 11 de Abril al 300 comenzó a funcionar una sanguchería.

--Me interesa, ¿qué más sabés?

--Que la iniciaron tres amigos, que el nombre es idéntico al de una gran cadena supermercadista patagónica y que son sanguches de focaccia, aunque también está una opción más económica en pan de ciabatta. Según Lucía ya llevan un año vendiendo por redes sociales y ahora abrieron su local. Felicitaciones, muchachos, que les vaya muy bien.

--Cada vez que me contás sobre un nuevo negocio de este tipo se me viene una cosa a la cabeza.

--Contame.

--Además de admirar el espíritu emprendedor de muchos bahienses, siempre pienso en cómo ha evolucionado la gastronomía local. Obviamente que estamos lejos del nivel de Buenos Aires o de otras ciudades, pero hay oferta para todos los gustos.

--Tal cual, con algunos proyectos que se acercan a la alta cocina y también opciones para todos los bolsillos. Después podemos entrar a discutir si hay muchos negocios y pocos clientes, pero esa es otra cuestión.

--Sí, ya lo hablamos varias veces. ¿Algo más del sector gastronómico?

--Sí, dos novedades y las dos te van a interesar.

--¿A ver?

--Héctor, otro de nuestros lectores de cada domingo, me comentó que frente a la iglesia Santa Rita, en Sarmiento y La Falda, en diagonal a la verdulería de Juan, están en plena obra y todo parece indicar que allí se vendrá una nueva cervecería. Pronto tendremos más data, ya confirmada.

--Anotado. ¿y la otra novedad?

--También en Sarmiento, pero varias cuadras más abajo, a metros de las vías y donde supo estar un negocio que vendía muebles de la zona de Tigre, abrirá una salumería,

--¿Ves? Ahí tenés otro ejemplo de cómo evolucionó todo. 20 años atrás no se si había uno o dos negocios especializados en la venta de fiambres, embutidos artesanales y quesos selectos, por ejemplo.

--Sí, y el término salumería no lo usaba nadie. En esto le doy la razón a mi sobrina Juli, que tiene mucho mundo. Me dijo que los locales de comida abundan porque son uno de los pocos rubros donde la gente no puede comprar por Mercado Libre, por ejemplo.

--Interesante observación, a eso sumale que pocos quieren o pueden cocinar en casa. Bueno, pero venimos hablando mucho de aperturas y nada de bajas.

--Es verdad, siempre las hay. Por ejemplo, en octubre del año pasado te conté que el negocio dedicado a la venta de ropa de trabajo, bombachas de campo y artículos regionales, el del gauchito, abría su tercer local en Washington al 400. Bueno, ahora, según me cuentan, deja La Villa.

--¡Uh! Qué pena.

--Sí, y en ese lugar se instala el negocio de lencería y corsetería que está en Falucho al 200. Su dueña se llama Vanina, otra comerciante que abandona la peatonal del sector. Acordate: te dije que la propietaria de una joyería mudó el local a calle Garibaldi.

--Y ya que estamos por esa calle, acordate que domingos atrás contamos que donde estaba un mayorista de golosinas va una conocida pinturería de apellido español.

--Sí, claro, la misma cadena que también abrirá en 14 de Julio y Ramírez Urtasum, barrio Millamapu. Y ya que estamos hablando de pinturerías, te cuento que me escribió Diego, que también nos lee todos los domingos.

--¿Qué te escribió?

--Textual: “Hace un par de meses cuando reservamos un local para abrir una sucursal nos sorprendió que en la misma semana Ud. ya tenía la información al respecto. ¡Realmente fue una gran sorpresa!”. Y luego me contó que tras mucha demora por trámites, pudieron inaugurar su local de Zapiola y Casanova.

--Claro, es la pinturería del “centro”.

--Exacto, que tiene local también en Alem al 2200. Así que le deseamos mucho éxito a Diego y compañía.

--¿Qué más?

--Un tema interesante, sobre todo para los jóvenes futbolistas de nuestra ciudad: se firmó un importante acuerdo entre una conocida empresa de medicina laboral y gerenciamiento de servicios de salud, con sede en calle Alvarado, y la Liga del Sur para llevar adelante una política de medicina preventiva.

--Buen tema, tirá los detalles que puedas.

--La empresa donará chequeos médicos predeportivos, en principio a deportistas de las categorías menores, como puntapié inicial dentro de un programa en el cuidado de la salud de la población deportista. Además, se suma la iniciativa un convenio para mejorar y asegurar la recepción de pacientes ante contingencias en eventos deportivos de esa Liga de Futbol.

--¿Tenés más data?

--Sí, esto viene a resolver, en colaboración con el Hospital Italiano, la problemática relativa a los casos de accidentados en partidos de fútbol, que son trasladados en ambulancia, y luego de intentar ser recibidos en diferentes centros de salud, demoraban hasta encontrar quien los recibiera para una adecuada atención.

--Hablando del tema salud. Me dicen que acaba de cumplir 25 años el Instituto de Diálisis Bahía SRL, conocido como INDIBA.

--Sí, es una clínica de diálisis, 100% bahiense, en calle Brandsen al 500, donde hace muchos años funcionó un banco. La clínica fue fundada por Enrique Alcaraz y Jorge Barreneche, ya fallecidos. Actualmente la dirección está a cargo de sus hijos, Lucas y Luciana Alcaraz, Luciana y Jorgelina Barreneche. Y tengo otro caso de bodas de plata.

--¿A ver?

--La firma de autopartes de calle Chiclana al 900, surgida en 1969, celebra los 25 años de su marca propia de productos específicos (pastillas de freno, embragues, amortiguadores, etc.).

--Che, a quienes parece que no les va mal en Miami es a los bahienses Silvio Siracussa y Martín Ghiozzi.

--Tal cual, tienen cuatro carnicerías y en los próximos meses dicen que van a abrir cinco más, con el desarrollo, incluso, de un sistema franquicias.

--Mirá, tremendo.

--Sí, en una nota señalaron que en poco más de tres años, la compañía alcanzó un volumen de comercialización de alrededor de 160 toneladas anuales y proyecta cerrar este año con una facturación cercana a los US$9 millones.

-Bueno, parece que la carne argentina es muy valorada, pero podríamos cortar un poco con los temas comerciales, ¿no?

--Sí, tenés razón, hoy estuvimos muy enfocados en eso, así que damos un giro en la info y te cuento que Sierra de la Ventana quiere recuperar la fiesta de la primavera.

--Bueno, querrás decir que quiere recuperar su protagonismo, porque nunca perdió su fiesta.

--Sí, claro. Nosotros no lo vivimos, pero desde los años 60 esa localidad era sede de festejos estudiantiles. De hecho, en 1968 se realizó allí el Primer Festival del Estudiante y de la Primavera, que reunió una multitud y llegó a proclamar a Sierra y Villa Arcadia como “Capital de los Estudiantes”. Luego, como todos sabemos, esa masividad se trasladó a Monte.

--Impecable, pero no nos detengamos en la historia y contame qué pasa ahora.

--Que ahora Sierra vuelve a jugar en grande y este 19 y 20 de septiembre lanza Sierra Suena – Edición Primavera 2026, reivindicando expresamente aquella fiesta de 1968, con La Delio Valdez y Tambó Tambó como figuras principales, además de bandas locales y regionales.

--Oka. Y ya que estamos con figuras del espectáculo. ¿Te diste una vuelta el otro día por el Gran Plaza?

--No, pero mi amigo Carlitos me contó que fueron excelentes los dos recitales de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, dirigida por el maestro Ramin Bayani, donde se interpretaron conocidos temas de autores del rock nacional.

--Cantó bien Rada.

--Sí, sí. Me dijo que tanto Agustín Aristarain como Milton Amadeo y Laura Celave, tuvieron excelentes interpretaciones y el público premio a músicos e invitados con una prolongada ovación, que emociono a todos por igual. ¿Se repetirá?

--¿Algo más?

--Una más. En el marco de los festejos por los 65 años del Profesorado de Inglés en el Juan 23, esta semana habrá una maratón de charlas virtuales con disertantes de universidades del Reino Unido y Australia, entre otros lugares. Algo que llega de orgullo a la institución local es que las profesionales que estarán a cargo de esas charlas fueron alguna vez alumnas del instituto..

--Bueno, ahora sí, punto final. Zarpemos que ya se hizo retarde.

--Dale, aunque hoy no cocino, dejo el fuego para los más jóvenes, ja, ja.

--Dale, Juan, pero cuídate con las comidas, acordate que mañana tenemos que ir al Parque Industrial a conocer el nuevo comedor-confitería que Lisandro inaugurará dentro de muy poco.

--Tenés razón. Anotado. Hasta el próximo domingo, José Luis.