El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 1 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será frío con nubosidad variable, viento moderado del sector sur y buena visibilidad.

Durante la tarde estará fresco, siempre con nubosidad variable, y viento moderado del sur rotando al sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad, buena.

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La noche, en tanto, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 7 grados.