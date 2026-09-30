Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.542,62 para la venta y de $1.494,79 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,32% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.576,00 para la venta en nuestra ciudad, y a $1.560,00 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $2.002,00; el MEP cotiza a $1.542,93, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.614,62.

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 609 puntos básicos.