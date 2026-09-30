Paro docente este jueves en la Provincia: cuatro gremios reclaman más seguridad en las escuelas

Los gremios docentes Suteba, FEB, Udocba y AMET anunciaron que este jueves realizarán un paro provincial por 24 horas, en protesta por la reciente sucesión de agresiones contra maestros, directivos y trabajadores de distintos establecimientos bonaerenses, como sucedió en las localidades de San Miguel, Almirante Brown y Hurlingham.

De esta manera, las escuelas públicas de la ciudad de los niveles Inicial, Primario y Secundario tendrán una vez más su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones en cada institución.

"Paro provincial docente. 1 de octubre. Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. Basta de violencia contra los y las docentes", remarcaron los organizadores a través de sus redes sociales.

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Además del reclamo por mayor seguridad, los gremios exigirán la reapertura de paritarias, una recomposición salarial, los problemas en las coberturas médicas del IOMA y las condiciones laborales en general.

De esta manera el calendario escolar acumulará 25 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas- impulsadas por los diferentes gremios.

El Suteba Bahía Blanca interrumpió el Ciclo Lectivo cuatro veces en marzo (los días 2, 3, 9 y 10); tres en abril (17, 21 y 29); otros tres en mayo (7, 12 y 20); tres más en junio (9, 18 y 30); dos en julio (14 y 15); cuatro en agosto (4, 6, 25 y 26); y uno en septiembre (el pasado viernes 18).

A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre) y el paro nacional de la CTERA (3 de agosto).