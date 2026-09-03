Crisis diplomática: China convocó al embajador argentino por los dichos de un funcionario de Milei

La relación diplomática entre Argentina y China sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la Cancillería china citara al embajador argentino en Beijing, Marcelo Suárez Salvia, para manifestar su descontento por declaraciones recientes del director de Comunicación Digital del gobierno de Javier Milei.

El conflicto diplomático surgió tras una publicación en la red social X de Juan Pablo Carreira, conocido en las redes sociales como “Juan Doe”, quien responsabilizó a China por la reciente catástrofe ocurrida en Nepal, que dejó más de 1200 muertos y cuatro mil desaparecidos.

Carreira sostuvo que una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y atribuyó el desastre a “los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial”.

El funcionario, responsable de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial, también vinculó el episodio con otros desastres históricos que atribuyó a la gestión de los regímenes comunistas y concluyó su publicación con una fuerte definición política: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

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El trasfondo de la controversia diplomática

Las declaraciones del encargado digital de Milei generaron un fuerte malestar en Beijing, que interpretó los dichos como una falta de respeto hacia la figura de Xi Jinping y el sistema político chino.

Debido a que Suárez Salvia estaba de vacaciones en su lugar concurrió el consejero Guillermo Alberto Simunovich, segundo al mando de la embajada, quien recibió una “fuerte queja” por lo publicado en redes sociales contra China por el funcionario de Milei.

En la reunión, los funcionarios chinos también se quejaron por la exclusión de compañías de su país en licitaciones internacionales de la Argentina y las crecientes hostilidades hacia China.

Días atrás, la embajada de China salieron al cruce de Carreira, sin mencionarlo, a través de un comunicado.

Tras recordar que el “desprendimiento repentino de un glaciar en la zona fronteriza de Nepal provocó graves deslizamientos de tierra” e “importantes pérdidas humanasy materiales tanto en Nepal como en China”, apuntaron contra “cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados” al que acusaron de “difundir maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”.

Este episodio se suma a una serie de desencuentros recientes entre ambos países, en un contexto donde China es uno de los principales socios comerciales de la Argentina.

Por ahora, la Cancillería argentina no emitió un comunicado formal sobre la situación, mientras se espera que el Gobierno defina los pasos a seguir para evitar una escalada diplomática.