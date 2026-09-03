Senado: oficialistas y aliados firmaron un dictamen de reforma de la ley de Biocombustibles

La Libertad Avanza y bloques aliados del Senado firmaron este jueves un dictamen sobre biocombustibles, que establece nuevos aumentos de los cortes en bioetanol y biodiesel y prolongó el plazo hasta el 2036 para que las pymes puedan reconvertirse.

El despacho consensuado entre el oficialismo y las bancadas dialoguistas establece que se eleva el corte del 12 al 15% en el caso del bioetanol, y del 7,5 en el caso del biodiesel, y límites en los cupos que pueda tener cada empresa para evitar los monopolios.

La discusión de la iniciativa se realizó en un plenario de las comisiones de Energía, Combustibles y Minería, y de Presupuesto y Hacienda, que presiden Flavia Royón (Primero los Salteños) y Agustín Monteverde (LLA), respectivamente.

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Al explicar detalles del dictamen, Royón señaló que en el caso del bioetanol se elevará al 15 por ciento y estará compuesto "de un 6% de bioetanol de caña de azúcar, un 6% de bioetanol de maíz y un 3% destinado a la competencia."

Además, se incorporó un límite para evitar la concentración del mercado, por el cual ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente. (NA)