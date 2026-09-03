Milei defendió su plan económico y buscó profundizar la polarización con miras a 2027

Jose Antonio Kast y Javier Milei en el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile. (Foto: REUTERS)

El presidente Javier Milei defendió su plan económico y profundizó su discurso de polarización con miras a 2027 durante su exposición en el Foro Madrid 2026, una cumbre internacional de la derecha que se desarrolla en Chile.

"El que se quede indiferente, que sepa que eso busca la izquierda", afirmó el mandatario al referirse al escenario político y plantear una disputa que, según sostuvo, trasciende las diferencias partidarias.

"El mal está encabezado por la izquierda radical y el terrorismo, cuyo objetivo es barrer con nuestro modo de vida mediante la violencia y la propaganda. Es una batalla existencial que está por resolverse, y la historia juzgará qué lado elegimos. Aquel que prefiera quedarse a un costado, indiferente, sepa que eso es exactamente lo que busca el lado del mal", sostuvo Milei.

En ese marco, el presidente advirtió que se trata de "una batalla existencial" cuyo desenlace, planteó, marcará el rumbo político y social de los próximos años.

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Tras su participación en el encuentro, Milei tiene previsto reunirse con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y posteriormente con su par de Chile, José Antonio Kast. (TN)