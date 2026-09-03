El déficit turístico podría superar los US$6000 millones este año

Después de un 2025 récord en viajes al exterior y salida de divisas, el turismo comenzó a mostrar un cambio de tendencia. Cada vez menos argentinos viajan fuera del país y, al mismo tiempo, empieza a crecer la llegada de turistas extranjeros. Sin embargo, la diferencia entre ambos flujos todavía es importante y podría dejar un saldo de US$6200 millones menos este año.

El dato surge de un informe de la Fundación Mediterránea, elaborado a partir de las últimas cifras del INDEC. Según el estudio, en los primeros siete meses de 2026 la cantidad de argentinos que viajaron al exterior cayó 14% frente al mismo período del año pasado. En cambio, el turismo receptivo creció 8%, impulsado principalmente por los visitantes que llegaron en avión, que aumentaron 19%.

La diferencia también se observó en julio: los viajeros no residentes que llegaron a la Argentina fueron 9% más que un año atrás, mientras que el turismo emisivo se contrajo 17%.

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Pese a la mejora, el desbalance continúa. En lo que va del año, 3,4 millones de turistas extranjeros llegaron al país, mientras que 7,1 millones de argentinos viajaron al exterior.

“El desbalance entre los flujos de turismo emisivo y receptivo sigue siendo importante, aunque relativamente menor que en 2025. Durante julio, la diferencia entre turismo emisivo y receptivo fue de alrededor de 231.000 personas”, señaló el informe.

Así, la diferencia pasó de 5,1 millones de personas en 2025 a 3,7 millones este año. Por cada turista internacional que arribó a la Argentina, 2,1 residentes viajaron al extranjero. El número está muy por debajo del récord de 2,6 alcanzado el año pasado.

El relevamiento también destacó que la caída del turismo emisivo no es igual en todos los casos. “Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción, mientras que el turismo aéreo continúa expandiéndose”, precisó.

Cuántos dólares podrían salir de la Argentina por turismo

El cambio de tendencia permitiría reducir el rojo de la balanza turística, aunque todavía quedaría lejos de eliminarlo. En 2025, el déficit había rondado los US$7200 millones.

Para este año, la Fundación Mediterránea estima que los argentinos gastarán entre US$11.000 millones y US$12.000 millones en viajes al exterior. En tanto, los turistas extranjeros podrían dejar entre US$5300 millones y US$5800 millones en el país.

De esta manera, la salida neta de divisas por turismo se ubicaría entre US$5700 millones y US$6200 millones. El rojo representa una presión adicional sobre las cuentas externas y las reservas del Banco Central, aunque actualmente es compensado por el buen desempeño de la balanza de bienes.

“La capacidad instalada del país en materia turística tiene potencial para generar más divisas y seguir reduciendo el déficit, pero para ello resulta necesario continuar mejorando la competitividad de manera estructural. La oferta privada viene adaptándose al nuevo contexto y el atractivo natural del país resulta muy propicio para el crecimiento de la actividad turística”, analizaron en la firma. (TN)