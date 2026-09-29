“Es imposible vivir así”: vecinos de Pampa Central denuncian desbordes cloacales

Vecinos de la calle Chancay al 1700 manifestaron su preocupación por un problema cloacal que, según aseguran, se mantiene desde hace más de 15 días y que no solo genera desbordes en la vía pública, sino también malos olores y dificultades dentro de algunas viviendas.

El origen del inconveniente, de acuerdo con los residentes, se encuentra principalmente sobre Charlone al 1700, donde varias tapas de las cámaras cloacales permanecen rebalsadas y los líquidos corren por la calle.

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“Hace más de 15 días que estamos durmiendo con la puerta cerrada del baño porque es imposible, realmente, el olor a baño, a cloaca que sale”, relató una de las vecinas. Explicó que, aunque el desborde no se produce directamente frente a su domicilio, el problema termina afectando a las viviendas de la zona.

“Es imposible sostenerlo. Tenés que cerrar la puerta porque no se puede estar adentro de la vivienda”, agregó en diálogo con Panorama, por LU2.

Los vecinos señalaron que han intentado utilizar productos para destapar las cañerías, pero que esas medidas resultan insuficientes porque el problema estaría relacionado con las bocas principales del sistema. “Rebalsa y vuelve todo para atrás. Estamos todos con este problema acá en el barrio”, resumieron.

Otro de los vecinos, que vive sobre Charlone al 1700, describió una situación similar. “Las cloacas rebalsan continuamente. No damos abasto. Si no destapan las bocas principales, es un desastre. Es imposible vivir así”, sostuvo.

Los vecinos aseguran que realizaron reclamos ante la empresa prestataria del servicio, tanto telefónicamente como de manera presencial, pero cuestionan que las intervenciones realizadas hasta el momento no hayan solucionado el inconveniente.

“Vienen, destapan una boca, que es la que ellos ven, pero tienen tres alrededor que las ven pasar y no hacen nada”, afirmó uno de los entrevistados. Según explicó, cuando plantean la necesidad de intervenir sobre otras cámaras, la respuesta que reciben es que los trabajadores cuentan con una orden específica para realizar determinada tarea.

“Hasta que no se haga un trabajo coherente de destapar todas las bocas, principalmente desde atrás para adelante, para que vaya corriendo, esto va a pasar. Nosotros estamos empezando con este problema, yo sé que hay barrios que están peor, pero no queremos llegar a ese extremo", plantearon.

“Estamos con estas temperaturas en estos momentos, pero cuando se nos aproximan un poquito las temperaturas más elevadas, esto realmente se complica”, advirtió una de las vecinas.

“La idea es juntarnos y ver si se puede hacer una nota también a la Municipalidad, a Obras Públicas y a ABSA, y que sea un reclamo formal. A ver si con esto nos dan un poco de importancia", concluyeron.