Un bicampeón de la Fórmula 1 correrá en 2027 y sólo quedan 4 butacas libres

Aston Martin confirmó a sus dos pilotos para la próxima temporada de la Fórmula 1 y sólo quedan cuatro butacas libres en la parrilla de la Máxima.

Se trata de la continuidad del dos veces campeón mundial, Fernando Alonso, y su compañero Lance Stroll, quienes seguirán haciendo dupla.

"Me retiraré de la Fórmula 1... pero no todavía", anunció el español de 45 años, quien conquistara los campeonatos de 2005 y 2006 en Renault.

"Aún me siento rápido y motivado. Siento gran pasión por la Fórmula 1 y el deporte. Me alegra seguir corriendo en la categoría más alta y en lo que es mi vida", agregó Alonso, quien ya disputó 440 grandes premios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con esta noticia solamente quedan cuatro lugares sin confirmar para la próxima temporada, ya que 18 de los 22 pilotos fueron oficializados por los equipos.

Los equipos que aún no tienen confirmadas sus butacas son Haas y Racing Bull.

Además del argentino Franco Colapinto (Alpine), los pilotos para el año que viene son:

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar.

Mercedes Benz: Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Alpine: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

William: Alexandor Albon y Carlso Sainz.

Audi: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez.