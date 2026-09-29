Mafalda cumple 62 años: el personaje de Quino que nació casi por casualidad y se volvió universal

La fecha del 29 de septiembre quedó establecida como el cumpleaños oficial de Mafalda

Este 29 de septiembre se cumplen 62 años de la primera publicación de Mafalda, el personaje creado por el dibujante mendocino Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino.

La tira apareció por primera vez en la revista Primera Plana en 1964 y, con el paso de las décadas, se convirtió en una de las creaciones argentinas más reconocidas dentro y fuera del país.

El debut ocurrió con una escena protagonizada únicamente por Mafalda y sus padres. En aquellas primeras viñetas, la niña interrogaba a su papá sobre su desempeño como padre y cerraba el intercambio con una de las respuestas breves que caracterizarían al personaje.

La fecha del 29 de septiembre quedó establecida como el cumpleaños oficial de Mafalda porque ese día comenzó a publicarse con continuidad la tira que Quino había desarrollado después de un proceso de búsqueda que se había iniciado dos años antes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De una campaña publicitaria a las páginas de una revista

El origen de Mafalda estuvo relacionado con un proyecto publicitario. En 1962, la agencia Agens le encargó a Quino la creación de una historieta que promocionara de manera encubierta a Mansfield, una marca de electrodomésticos vinculada con Siam Di Tella.

La propuesta establecía que los nombres de los personajes comenzaran con la letra M y que los productos aparecieran en las viñetas. Quino creó entonces una familia integrada por un matrimonio y dos hijos. La campaña finalmente no llegó a emitirse y los dibujos quedaron guardados.

Antes de llegar a Primera Plana, el material también había sido rechazado por el diario Clarín y tuvo una breve aparición de tres entregas en el suplemento humorístico de la revista Leoplán. La continuidad llegó cuando el periodista Julián Delgado, vinculado a Primera Plana y amigo de Quino, le preguntó si tenía material disponible para publicar. El acuerdo fue de dos tiras semanales.

Una historia que fue creciendo con nuevos personajes

Cuando Mafalda comenzó a publicarse, todavía no existía el grupo de amigos que luego acompañaría al personaje. Felipe apareció en enero de 1965; Manolito se incorporó en marzo de ese año y Susanita, en junio.

Después de la salida de Quino de Primera Plana, Mafalda pasó al diario El Mundo. Allí se amplió el universo de la historieta, mientras que posteriormente se sumaron Guille, el hermano menor de Mafalda, y Libertad, el último personaje en incorporarse, en 1970.

Cada integrante de la banda tenía características propias. Miguelito se destacaba por sus preguntas inesperadas; Manolito interpretaba la realidad desde una mirada comercial; Susanita estaba concentrada en sus aspiraciones personales y Libertad incorporaba referencias vinculadas con las ideas políticas de su entorno familiar.

El final de la tira

Mafalda dejó de dibujarse el 25 de junio de 1973. Quino había explicado que el personaje estaba estrechamente relacionado con la realidad argentina y que continuar con la historieta implicaba un riesgo político.

Sin embargo, el final de las nuevas tiras no significó el fin de Mafalda. Sus libros continuaron editándose y sus viñetas siguieron circulando durante las décadas siguientes.

Una de ellas, en la que Mafalda describe la porra de un policía como "el palito de abollar ideologías", adquirió especial relevancia durante los años de violencia política previos al golpe de Estado de 1976.

Quino, el creador de Mafalda

Quino nació en Mendoza en 1932, en una familia de inmigrantes andaluces. Estudió Bellas Artes y, a los 17 años, decidió dedicarse a la historieta y al humor gráfico. En 1951 publicó su primera historieta en la revista Esto Es.

Con Mafalda alcanzó reconocimiento internacional. La tira comenzó a circular en otros países y llegó a publicarse en numerosos idiomas. En Italia, el escritor Umberto Eco impulsó su edición y propuso el título "Mafalda, la contestataria".

A lo largo de su trayectoria, Quino recibió distintas distinciones, entre ellas la Legión de Honor de la República Francesa y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

El dibujante murió el 30 de septiembre de 2020, apenas un día después del aniversario de aquella primera publicación que marcó el nacimiento de Mafalda. Este 29 de septiembre, 62 años después, el personaje continúa formando parte de la cultura popular argentina y de la historia del humor gráfico. (Infobae)