Detuvieron a un hombre en Monte Hermoso con pedido de captura por un robo en Bahía Blanca

El personal de la Comisaría de Monte Hermoso detuvo este lunes a un hombre que era buscado por un robo efectuado en Bahía Blanca en jurisdicción de la Comisaría Cuarta quien había emitido la órden.

Se trata de Leonel Pablo Hernández de 24 años de edad, quien fue aprehendido en la intersección de Faro Recalada y Dufaur y era buscado por un robo perpetrado en nuestra ciudad. Por este motivo quedó a disposición de la UFIJ N.º 15 y del Juzgado de Garantías N.º 4, ambos del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de la IPP N.º 20358/23-01, caratulada como “Robo Agravado”.

Tres detenidos por disturbios en la vía pública

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Desde la Comisaría de Monte Hermoso se informó sobre la detención de tres personas que el pasado sábado 26 se encontraban en claro estado de ebriedad y produciendo incidentes en el sector de Av Faro Recalada y Dufaur.

Estos fueron identificados como Ariel Alejandro Ahumada de 25 años de edad, Claudio Denis Candia de 30, y Luis Miguel González de 33 años, todos oriundos de la localidad balnearia. Los involucrados fueron puestos a disposición del Juzgado de Paz de Monte Hermoso.

Aprehendieron a un hombre con pedido de captura en Punta Alta

En medio de tareas de reconocimiento se detuvo a un hombre de 39 años de edad en la intersección de las calles San Martín y Patagonia. Este fue identificado como Esteban Issel de 39 años de edad con pedido de paradero activo solicitado por el el Juzgado de Paz de Coronel Rosales.

Ante dicha circunstancia, el hombre fue trasladado a la dependencia policial a los fines legales correspondientes, poniéndose la situación en conocimiento del Juzgado rosaleño.

Un hombre detenido por amenazas

El día 25 de septiembre de 2026, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Monte Hermoso dio cumplimiento a una orden de detención emanada de la Justicia, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria iniciada por un hecho caratulado como “Amenazas”.

En horas de la tarde, efectivos policiales que se encontraban abocados a la diligencia lograron individualizar al ciudadano José Andrés Parra, de 35 años, en inmediaciones de las calles Río Gallegos y San Martín, de la localidad montermoseña.

Tras corroborar su identidad, se procedió a efectivizar su detención, quedando el mismo a disposición de la UFIJ N.º 9 y del Juzgado de Garantías N.º 4 ambos del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Un hombre detenido por hurtar en una obra en construcción

El personal de la estación de Policía de Seguridad Comunal de Monte Hermoso intervino ante un hecho de hurto de herramientas de trabajo, ocurrido en una obra ubicada en inmediaciones de Avenida Costanera y Raúl Alfonsín.

El hecho fue denunciado por un empleado, quien manifestó que se había retirado momentáneamente de la obra y, al regresar, constató el faltante de diversas herramientas de su propiedad, entre ellas, una agujereadora, pinzas, alicates, mechas, buscapolo y un alargue de aproximadamente 30 metros.

En virtud de las averiguaciones practicadas y las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, se logró establecer la presunta identidad del autor del hecho.

Posteriormente, alrededor de las 15:50 horas, efectivos policiales que recorrían el sector de Peatonal Dorrego al 100 procedieron a la aprehensión de Marcelo Domingo Malaman, de 46 años, quien tenía en su poder elementos que serían coincidentes con parte de los denunciados como sustraídos.

El aprehendido fue puesto a disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego, en el marco de actuaciones caratuladas como hurto.