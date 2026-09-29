Tres personas aprehendidas tras un operativo policial

El Comando de Patrullas aprehendió esta tarde a dos hombres y un menor de edad durante un operativo derivado de la denuncia por el robo a un vehículo.

En el procedimiento se secuestraron un arma de fuego, municiones, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y dos bicicletas.

El operativo comenzó a las 15, tras un llamado al 911 dando aviso de un robo sobre una camioneta Renault Kangoo estacionada en calle Holdich al 800. A través del seguimiento del Centro Único de Monitoreo (CeUM), el personal policial identificó el ingreso de uno de los sospechosos a un inmueble en la intersección de las calles Richieri y Roca. Allí, los efectivos aprehendieron a Hugo Gabriel Basualdo, de 43 años.

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En la misma vivienda se encontraba Andrés Pérez, de 27 años, quien fue aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad tras intervenir en el procedimiento. En el inmueble también se secuestraron dos bicicletas rodado 29, con el fin de establecer su procedencia.

Durante el procedimiento, un joven de 17 años huyó a pie del lugar. Los efectivos realizaron un seguimiento y lo interceptaron en Fortín Carhué al 600. En su poder se incautó una pistola Bersa TPR calibre 9 mm con diez cartuchos en el cargador y uno en recámara. Sobre el arma pesaba una denuncia por sustracción radicada el 25 de septiembre por un efectivo policial. Asimismo, en la requisa personal al menor de edad se hallaron 61 envoltorios con sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, con un pesaje aproximado de 2,5 gramos, y $421.300 en efectivo.

Según informó el Comando de Patrullas, Basualdo había sido aprehendido e imputado por un robo ocurrido el 27 de febrero en Bravard al 80, tras un análisis de la comisaría Segunda, que derivó en un allanamiento en Roca y Tucumán y el secuestro de una motocicleta.

Las personas aprehendidas y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría Segunda. En la causa intervienen las UFIJ N° 15, N° 19 y N° 7, junto con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.