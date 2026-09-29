Murió Dennis Haskins, uno de los protagonistas más recordados de la serie “Salvado por la campana”

Dennis Haskins, conocido por interpretar al entrañable director señor Belding en la serie Salvado por la campana, murió a los 75 años. De acuerdo a lo que detalló el medio WTVC desde su ciudad natal de Chattanooga, Tennessee, la pérdida de Haskins fue confirmada por un amigo de toda la vida.

“Es una pérdida trágica. Todos queríamos al señor Belding y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y amaba profundamente a sus fans. Fue mi cliente y querido amigo durante más de 20 años, y lo extrañaré mucho. Estoy desconsolado”, declaró Jay Schachter, agente de Haskins, al medio The Hollywood Reporter.

Los responsables de Dimples Karaoke, un bar de Burbank, California, donde Haskins era habitué y al que muchos clientes llamaban su “segundo hogar”, anunció en las redes que el actor había pasado los últimos ocho años lidiando con el mal de Parkinson.

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“Había guardado silencio sobre esta enfermedad porque no quería llamar la atención. No quería tener que contárselo a la gente. Tuvo una vida increíble y maravillosa. Descansa en paz, Dennis. Fuiste muy querido y nunca te olvidaremos”, precisó el posteo.

Dennis Haskins había nacido el 18 de noviembre de 1950 y pasó más de una década recorriendo los pasillos de Bayside High como el director Richard Belding en la exitosa sitcom Salvado por la campana, su mayor éxito. También participó de todos los spin-offs que hubo de aquella serie.

Antes de su carrera televisiva, Haskins asistió a la Universidad de Tennessee en Chattanooga, donde participó activamente en la vida del campus, según el sitio web de la universidad.

Ayudó a fundar el grupo de teatro Harlequins, escribió y puso en escena obras de teatro originales. Como presidente del comité de entretenimiento del gobierno estudiantil llegó a contratar a Ike y Tina Turner para un recital en 1973.

Antes de dedicarse a la actuación, Haskins trabajó como representante musical, agente y promotor de conciertos. Entre sus clientes figuraban el cantante Tom Jones y la estrella del rock Gregg Allman, según su perfil en la web IMDb.

Haskins hizo su debut en la televisión nacional en el episodio piloto de 1979 de Los Dukes de Hazzard al interpretar a un cliente del bar Boar’s Nest que recibe una puñalada en el pie por parte de Daisy Duke.

Su gran oportunidad llegó una década después con Good Morning, Miss Bliss, la serie precursora de Salvado por la campana.

El actor acumuló más de 100 créditos a lo largo de su carrera, incluyendo apariciones especiales en programas de éxito como The West Wing, Mad Men, It’s Always Sunny in Philadelphia y 7th Heaven, entre otras producciones. (TN)