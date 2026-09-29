De las sierras al cielo: el Planetario suma dos reconocimientos bonaerenses

No es un lugar común. Es mas que la invitación a mirar el paisaje. El CIASIVE propone levantar la vista un poco más.

En Sierra de la Ventana, el Planetario viene haciendo en este sentido una tarea fina: acercar la astronomía, la exploración espacial y la ciencia a visitantes, estudiantes y familias de toda la región.

Ahora, ese trabajo recibió dos nuevos reconocimientos de la Provincia de Buenos Aires. El Centro de Interpretación Astronómica fue declarado de Interés Turístico Provincial por la Subsecretaría de Turismo y de Interés Legislativo por el Honorable Senado bonaerense.

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Las distinciones ponen en valor una propuesta que combina ciencia, educación, cultura y turismo y que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los atractivos que amplían la tradicional oferta de naturaleza de Sierra de la Ventana.

Más allá del turismo tradicional

En la resolución mediante la cual se otorgó la declaración de Interés Turístico Provincial, la Subsecretaría de Turismo destacó que el CIASIVE se consolidó como un atractivo turístico y educativo de relevancia y que contribuye a posicionar a Sierra de la Ventana como un destino vinculado también con el turismo científico y astronómico.

El Planetario cuenta con una sala de proyección inmersiva 5D, exhibiciones científicas permanentes, estaciones temáticas, recursos interactivos, maquetas y muestras relacionadas con la exploración espacial.

A eso se suman actividades educativas y propuestas de observación astronómica destinadas tanto a instituciones como al público general.

La resolución provincial también destaca los vínculos de cooperación que el Centro mantiene con organismos e instituciones vinculados al conocimiento científico, entre ellos la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Ese entramado permite que las propuestas del Planetario no se limiten a una experiencia recreativa, sino que busquen acercar contenidos científicos al público de una manera accesible e interactiva.

El desafío de acercar la ciencia a las escuelas

Para Javier Gómez, guía intérprete de Ciencias del Espacio y fundador del Planetario, uno de los principales objetivos es que los establecimientos educativos de Bahía Blanca y la región puedan conocer el espacio.

"Quiero hacer hincapié en los centros educativos de Bahía y la zona. Que se hagan eco de esto y puedan venir a disfrutar ya que es el único planetario de la provincia y está cerca de Bahía", señaló.

El reconocimiento también representa, para quienes impulsan el CIASIVE, un respaldo a una propuesta que busca crecer permanentemente.

"La noticia es fabulosa. Estoy muy contento por el reconocimiento, el mimo a esta sala de interpretación astronómica única en la provincia. Y siempre apostamos a más porque la información en astronomía cambia segundo a segundo en el terreno de la divulgación", añadió Gómez.

Ciencia para todos

El reconocimiento del Senado bonaerense también puso la mirada sobre el impacto educativo del CIASIVE y su llegada a habitantes de Sierra de la Ventana y de distintas localidades de la región.

En los fundamentos de la declaración se destaca que el Centro permite acercar conocimientos astronómicos y experiencias científicas a comunidades más pequeñas, aprovechando la cercanía y la calidad de sus instalaciones.

La accesibilidad es otro de los aspectos que forman parte de la propuesta. El edificio cuenta con ingresos adaptados y cartelería en Braille, entre otras medidas destinadas a favorecer el acceso de personas con discapacidad y movilidad reducida.

"El Planetario es inclusivo y estamos gestionando una visita del Centro Braille de Bahía Blanca para que vivan esta experiencia maravillosa ya que tenemos cartelería en Braille donada por un empresario de Buenos Aires", explicó Gómez.

La propuesta también incorpora una mirada vinculada con la sustentabilidad, el ahorro energético y el cuidado ambiental, además de la valoración de los pueblos originarios y de sus conocimientos y cosmovisiones dentro de las experiencias educativas.

Que ningún chico se quede sin venir

Para el fundador del CIASIVE, el trabajo con las nuevas generaciones ocupa un lugar central.

"Trabajamos en pos del semillero que son los chicos. Estamos haciendo acuerdos con algunos lugares como la Cooperativa Eléctrica de Saldungaray para que ningún chico se quede sin venir", contó.

La intención es que la distancia o las posibilidades económicas no sean un impedimento para que los estudiantes de la región puedan conocer el Planetario y acercarse a la ciencia desde una experiencia diferente.

"La idea es volar al espacio con información homologada porque también hay mucho fake news", resumió Gómez.

De la divulgación a la investigación

El CIASIVE no solo busca acercar la astronomía al público. También avanza en proyectos vinculados con la investigación.

Actualmente desarrolla un proyecto de radioastronomía orientado a identificar y clasificar tipos de asteroides, una iniciativa que apunta a profundizar el perfil científico del Centro y elevar el nivel académico de sus investigaciones.

La propuesta se suma a una trayectoria que ya había recibido reconocimiento en el ámbito local. En 2023, el Honorable Concejo Deliberante de Tornquist declaró al Planetario de Interés Municipal.

A nivel provincial, además, el CIASIVE fue presentado como referente del astroturismo bonaerense durante la Feria Internacional de Turismo 2025.

Ahora, las dos nuevas declaraciones vuelven a poner en escena el crecimiento de una propuesta que nació en la Comarca Serrana y que busca que el cielo también sea parte de la experiencia turística.

"Gracias a los diputados y senadores y a la directora de Turismo de la provincia de Buenos Aires que hicieron posible que esto se haga realidad", expresó Gómez.

Entre las sierras y las estrellas, el CIASIVE sigue sumando razones para levantar la mirada.