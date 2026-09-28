Por tareas de mantenimiento: cuáles son los cortes de calles programados para los próximos 14 días

El municipio actualizó este lunes el listado de los cortes de tránsito programados para los próximos días en múltiples sectores de la ciudad, debido a diferentes tareas de mantenimiento urbano.

De acuerdo al cronograma oficial, se realizarán este martes las siguientes interrupciones vehiculares:

Por un plazo de 14 días: Rosales y Maipú (por reparación de losas de hormigón).

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Por 5 días, de 7 a 18, en Cortalezzi y Charcas (por trabajos en la red de cloacas)

Por 10 días: Esmeralda entre Italia y Thompson (por obra de plan de bacheo).

Por dos semanas, en tanto, se afectará la circulación en la bocacalle de Paraná y Avellaneda (permitida la circulación por Avellaneda), por una obra de reconstrucción de badenes.

En tanto, sigue hasta el jueves el corte en Necochea y Sócrates (por reparación de losas de hormigón).

Debido a esta obra, la línea 514 modificó sus recorridos habituales (en sentido Maldonado-Coca Cola, circula por Necochea, Castelar, Godoy Cruz, San Lorenzo y nuevamente Necochea; en tanto que en sentido inverso, lo hace por Newton, Fournier, Castelar, Necochea y recorrido habitual).