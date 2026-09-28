El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 29 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca

Durante la mañana, el tiempo será nuboso y húmedo, con precipitaciones remanentes, viento leve del sector sur y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo estará fresco, alternando nubosidad con soleados, y viento moderado del sector sur. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se presentará fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 9 grados.