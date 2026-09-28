El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 29 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 29 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca
Durante la mañana, el tiempo será nuboso y húmedo, con precipitaciones remanentes, viento leve del sector sur y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo estará fresco, alternando nubosidad con soleados, y viento moderado del sector sur. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se presentará fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 9 grados.