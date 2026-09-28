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Fútbol.

Liga de Suárez: los de Tornquist llegan al clásico de capa caída

Automoto perdió en casa ante Racing de Carhué 1 a 0 y Unión empató de visitante ante San Martín de Carhué 1 a 1.

Fotos: deportornquist.com.ar y Todas Las Voces (Puan).

En la antesala de un nuevo clásico tornquistense, Automoto y Unión llegan sin buenas sensaciones, tras jugarse la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana de Octavio Araneta cayó en casa ante Racing de Carhué por 1 a 0 y el Verde empató como visitante ante San Martín de Carhué 1 a 1.

Puan Foot Ball Club --en la Zona A-- y El Progreso --en la Zona B-- son los vanguardistas.

Resultados

Zona A

--Leandro N. Alem 0, Deportivo Argentino 6 (Tobías Albornoz --2-- y Rodrigo Poncela --4--).

--Deportivo Sarmiento 2 (Mateo Safenreiter), Independiente (San José) 2 (Benjamín Roleder y Jonathan Streitenberger).

--Independiente (Rivera) 4 (Juan Bravo, Bruno De La Canal, en contra, Nicolás Díaz y Santiago Aguirre), Empleados de Comercio 1 (Máximo Simonetti).

--Automoto 0, Racing Club 1 (Braian Benítez).


 

--Club Sarmiento 1 (Marcos Litre, de penal), Puan F. Club 1 (Lautaro Lobo).

Libre: Boca Juniors.

Zona B

--Unión de Pigüé 0,  San Martín (Santa Trinidad) 0.

--San Martín (Carhué) 1 (Ariel Ríos), Unión (Tornquist) 1 (Juan José Heiland, de penal).

--Tiro Federal (Puan) 0, Peñarol (Pigüé) 0.

--El Progreso 1 (Eduardo García), Blanco y Negro 1 (Mariano Recofsky).

--Peñarol (Guaminí) 1 (Lautaro González), Deportivo Rivera 0.

Libre: Atlético Huanguelén.

Las tablas

Zona “A”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Puan F. Club

18

8

5

3

0

15

5

Racing Club

16

8

5

1

2

22

9

E. de Comercio

13

7

4

1

2

15

6

D. Argentino

13

7

4

1

2

14

8

Independiente (R)

12

7

3

3

1

15

9

Club Sarmiento

11

7

3

2

2

13

10

Automoto

10

7

3

1

3

11

7

Independiente (SJ)

9

7

2

3

2

13

13

D. Sarmiento

5

8

1

2

5

4

14

Boca Juniors

2

7

0

2

5

6

18

Leandro N. Alem

0

7

0

0

7

5

35

Zona “B”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

El Progreso

14

7

4

2

1

9

4

Tiro Federal (P)

13

8

3

4

1

10

5

Peñarol de Pigüé

12

7

3

3

1

12

10

Peñarol (Guaminí)

12

7

3

3

1

6

4

San Martín (C)

12

8

3

3

2

11

12

Deportivo Rivera

10

7

2

4

1

10

7

Blanco y Negro

8

8

1

5

2

8

11

Unión (Tornquist)

7

7

1

4

2

12

13

San Martín (ST)

7

7

2

1

4

8

10

A. Huanguelén

7

7

1

4

2

5

7

Unión Pigüé

2

7

0

2

5

8

15

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