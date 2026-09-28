Liga de Suárez: los de Tornquist llegan al clásico de capa caída

En la antesala de un nuevo clásico tornquistense, Automoto y Unión llegan sin buenas sensaciones, tras jugarse la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana de Octavio Araneta cayó en casa ante Racing de Carhué por 1 a 0 y el Verde empató como visitante ante San Martín de Carhué 1 a 1.

Puan Foot Ball Club --en la Zona A-- y El Progreso --en la Zona B-- son los vanguardistas.

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Resultados

Zona A

--Leandro N. Alem 0, Deportivo Argentino 6 (Tobías Albornoz --2-- y Rodrigo Poncela --4--).

--Deportivo Sarmiento 2 (Mateo Safenreiter), Independiente (San José) 2 (Benjamín Roleder y Jonathan Streitenberger).

--Independiente (Rivera) 4 (Juan Bravo, Bruno De La Canal, en contra, Nicolás Díaz y Santiago Aguirre), Empleados de Comercio 1 (Máximo Simonetti).

--Automoto 0, Racing Club 1 (Braian Benítez).





--Club Sarmiento 1 (Marcos Litre, de penal), Puan F. Club 1 (Lautaro Lobo).

Libre: Boca Juniors.

Zona B

--Unión de Pigüé 0, San Martín (Santa Trinidad) 0.

--San Martín (Carhué) 1 (Ariel Ríos), Unión (Tornquist) 1 (Juan José Heiland, de penal).

--Tiro Federal (Puan) 0, Peñarol (Pigüé) 0.

--El Progreso 1 (Eduardo García), Blanco y Negro 1 (Mariano Recofsky).

--Peñarol (Guaminí) 1 (Lautaro González), Deportivo Rivera 0.

Libre: Atlético Huanguelén.

Las tablas